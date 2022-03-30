俄烏之戰使中國面對兩難處境。一方面，中國反對侵略戰爭，不可能支持俄羅斯的特別軍事行動。而中國也與烏克蘭關係不差，是為了中烏關係，不是肯定現政權，可亦不反對現政權。在俄烏之間，中國當然是選擇俄羅斯，卻不能因此認許俄羅斯的軍事行動。

另一方面，美國以二級制裁來威脅中國，禁止中國與俄維持正常的貿易與經濟關係，從而破壞美國對俄的制裁。中國沒有義務遵從美國的制裁要求，一是美國的制裁是單邊制裁，沒有聯合國的認可。二是美國對中國的要求，既違反國際正常貿易、金融的公認秩序，也侵犯中國在經濟、外交方面的主權。中俄卻有新時代全面戰略協作夥伴的關係，中國有責與俄進行協作，絕不可能聽從美國威脅，間接地支持美國對俄的制裁。

2015年中俄有「三個不變」的重要共識，即無論國際形勢怎樣變，雙方深化協作關係不變，共同發展不變，攜手捍衞國際公義、世界和平不變。除非中國拋棄這個共識，在俄烏之戰中國怎可對俄不加援手，否則何以在國際上維護中國的信諾。

俄國軍事攻擊烏，中國可以不贊同，亦可督促盡早停戰，政治解決，以此來表達一貫反侵略的原則立場。此外，中國還可對烏克蘭提供人道物資援助，但不可能跟從美國，或對美國制裁俄國袖手旁觀，減少中俄的正常經濟貿易關係來討好美國，或逃避美國的二級制裁。相反，中國應遵守中俄全面戰略協作的協議，在俄羅斯處於困境時，加強與俄的各方面合作。

從現實政治來看，美國是視中俄同為必要打擊以至毀滅的對象。俄羅斯若敗，中國亦必成為美國下一步攻擊的對象。從國家利益出發，中國應先發制人，協助俄羅斯打敗美國，或至少使美國受到足夠的打擊，無力再攻中國。當然，另一選擇是中國對美投降，放棄中華復興，像前蘇聯瓦解前的取態。但人民與中共會容許中國有戈爾巴喬夫、葉利欽一類人物嗎？俄羅斯攻烏為自保，中國助俄抗美也是為了自保，中俄沒有霸權主義的企圖，抗美是阻止美國霸權主義顛覆中俄的發展，也阻止美國奴役世界，破壞各國的和平發展。

抗美的手法可以有多樣選擇，但本質不可變，初心不可改。中俄協作關係只能加強，不可削弱。這就看中國的領導人怎樣運用政治智慧、外交手段來在俄烏之戰中把美國打翻。