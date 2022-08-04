中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任金壯龍，調任工業和信息化部部長；中國船舶集團董事長雷凡培，則接掌軍民融合辦，躋身正部級。而兩人之前的仕途中，幾十年都在航天領域深耕。金壯龍曾任航天科技八院（上海航天局）院長、航天科技集團副總經理；雷凡培曾任航天科技六院院長，航天科技集團副總經理、董事長。

改革開放後，航天管理體制經歷了多次改革。原航天工業部改組為航天總公司，後來又拆分為航天科技、航天科工兩大副部級央企。在近年內地官僚隊伍整頓重塑過程中，航天系統官員異軍突起，佔據要津，其數量之多、範圍之廣，睥睨其他領域。譬如，國務委員王勇、工信部部長金壯龍、共青團第一書記賀軍科、軍民融合辦常務副主任雷凡培、水利部紀檢組組長王新哲，都出自航天系統。地方的封疆大吏中，新疆區委書記馬興瑞、浙江省委書記袁家軍、湖南省委書記張慶偉，都曾擔任航天科技集團高管；安徽省委常委兼副省長張紅文曾任航天科工副總，上海市委常委兼浦東新區書記朱芝松，與金壯龍一樣，擔任過上海航天局局長。中國兵器集團董事長劉石泉、中國商飛公司董事長賀東風等副部級央企掌門人，亦由航天調往其他行業。

航天是高精尖技術，必須是專業科班出身人才。航天高官，幾乎清一色畢業於哈爾濱工業大學、西北工業大學、北京航空航天大學、國防科技大學等頂尖軍工學府。如馬興瑞還曾留校任教，擔任過哈工大副校長。而後他們學以致用，長期深耕航天系統，在各個研究院擔任院長，並躋身集團高管。

雷凡培、袁家軍、賀東風、金壯龍曾任航天科技集團四院、五院、七院、八院院長；張紅文、劉石泉、賀軍科曾任航天科工集團三院、四院、六院院長。這些研究院分工研製彈道導彈、巡航導彈、火箭、衞星、宇宙飛船、發動機等，是國防安全與科技創新的旗艦單位。

近年中國的航天事業與武器裝備發展突飛猛進，「神舟」飛天、「嫦娥」探月、「天宮」對接、「北斗」組網，以及「東風」彈道導彈、「長劍」巡航導彈、「鷹擊」反艦導彈、「巨浪」潛射導彈、「紅旗」防空導彈、「霹靂」空空導彈等更新換代，列裝各軍種，有力支撐了大國地位，這為航天官員的群體性崛起打下堅實基礎。他們大多基本都擔任過重要航天武器裝備的總工程師、總指揮，直接領導尖端技術研發，迅速成長為「航天少帥」。

在轉崗黨政領域後，沒有囿於科技經濟領域，得到較廣泛的分布。由於他們較早地憑藉航天領域成就建功立業，多在30幾歲就官升正局級，為後續升遷積累了先發優勢。生於1969年的賀軍科是目前全國最年輕的正部級官員；張紅文是全國僅有的4名「75後」副部級官員之一。這意味着航天系官員形成了年齡梯次結構，將在較長時期內影響中國政壇。