英女王伊利沙伯二世的國葬儀式剛完結，典禮上有約2,000名來自世界各地的嘉賓參與，包括中國副總理王岐山。在如此莊嚴肅穆的場面上，也有評論者可以挑出事端，他們指眾多嘉賓當中，只有以王岐山為首的中國代表才會戴上口罩，此舉顯得十分突兀，甚至頗為丟人。

這種講法煞是奇怪，如果有嘉賓在奠祭過程中戴上帽子，那確是有點不尊重，但戴口罩則是另一回事，完全不減參與者的恭敬與摯誠。如今全球新冠疫情尚未消退，病毒仍是無孔不入，在人流麕集的環境下戴口罩，既保護自己，也保護他人，這是最負責任，也最符合衞生原則的做法，其他數以千計的嘉賓不這樣做，反倒是他們不對。

今趟新冠疫潮，中國的抗疫表現近乎是全球最佳，那不是沒原因的。西方世界的防疫觀念薄弱，很多人疏忽大意，才會釀成這一場百年罕見的災劫。參與伊利沙伯二世的葬禮，本來就是最應該戴口罩的場合，但是除中國代表以外，其他嘉賓都未免太輕率。

別的不說，剛離世的英女王就在今年2月確診新冠肺炎，王位繼承人查理斯三世，也在同月第二度確診，有人甚至認為，伊利沙伯二世是因為出現新冠後遺症，才會加速了她的死亡。

美國總統拜登垂垂老矣，他也參加英女王的國葬儀式，拜老頭在不久前的7月確診新冠肺炎，初時以為痊愈了，但又一度復陽，折騰了好一陣子，才完全康復過來。拜登確診前，已經注射了4劑新冠疫苗，最終還是躲不過疫魔。染疫一次之後，隨時可以染上第二、第三次，拜老頭這一類人，本該是口罩不離面龐才對，他們卻偏不肯這樣做，豈不是將生命視同兒戲？