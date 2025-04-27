公司與公司的商業談判，跟國與國的政治談判不同。美國總統特朗普是商人出身，他總是想用商業世界的模式，用於國際政治之上，南枳北橘，注定會栽種失敗。

商業上的談判，既是在商言商，也不一定全是在商言商。甲公司跟乙公司合作經營，談好利潤是五五分帳，這本來是十分公道的結果，但甲公司的老闆也可以另立條件，他跟乙公司的老闆說：「老兄，我們改為三七分帳如何，我佔小份，你佔大頭。只是聽說貴公司有位能幹的秘書，工作勤懇，我公司正好缺秘書，如果老兄肯割愛，這宗合約嘛，咱們就這麼定了。」

這一類談判方式在商業市場司空見慣，雙方交換的條件，有些可以明言宣說，有些是意在言外，有些價值能夠用金錢量度，有些甚至不能用金錢量度。因此，談判往往要兩家公司的老闆親自進行，若然假手於人，講及某些問題時，既不方便，也不好意思了。

特朗普就是想將商業談判的模式，用於對中國的貿易談判之上，因此他老是叨唸着，要跟中國國家主席習近平當面談條件。當然，侵侵或許不是看中甚麼秘書，想求中國領導人幫忙促成，但他希望中國同意出售社交媒體TikTok，甚至希望中國支持美國購買格陵蘭。這一類的條件都跟關稅貿易無關，可是在侵侵的觀念當中，都可以一股腦兒擺到談判桌上，跟習主席私下去談。

國際舞台上的政經談判，往往丁是丁、卯是卯，彼此含混不得，特朗普卻以經營個人企業的方式去管治國家和處理國際關係，定然會弄得非驢非馬。美國再這樣由他「營運」下去，多年的基業恐怕都要一鋪清袋。