據報載，在立法會辯論高中必修中史時代表工聯會的議員吳秋北，在支持議案的同時，強調中華文明是唯一幾千年不間斷的文明，批評西方歷史，一是古希臘、古羅馬「大多係子虛烏有的神話偽史」，而近代史則大多數是戰爭侵略，殖民掠奪，「極端邪惡」。

香港高中必修中史是要在英國人百年統治之後，爭取人心回歸。中學生要學習認識本國歷史，這是毋庸爭議，因此而強調中華文明的幾千年延續亦不是錯誤。但重要的是不要墮入文化文明的正統觀念，以為中華文明幾千年不變，漠視從開始時期，中華大地的文化文明便是多元包容，因此才可以在朝代興衰、外族頻密入侵之後，還可以吐舊納新，不斷地變革更新。

秦朝一統替代共主封建；唐代是胡化漢人與漢化胡人再造中華；元蒙打通東西，文化與人種的大混合，都是中華文明經歷大的蛻變。其他的古代文明未能在興衰中維持，各有因由，未必可據此而說中華文明比別的文明偉大，只是際遇不同。要說中華文明的韌性，需說明這幾千年的演變，也要點出中華大地的特殊地理因素，不像兩河文明、埃及和希臘、羅馬等處於歐亞大陸無險可守、四方會戰之地，其中理由論據當是中學中史教學的極其有趣之處。

但以中華文明的悠久來對比古羅馬、古希臘之「偽史」，卻顯得是無知的民粹主義。內地有西方偽史之說，但缺理據，也與西方的考古與歷史所得相違。立法會的議員憑甚麼可以公開說古羅馬、古希臘大多屬偽史，以此來詆毀西方文明？古羅馬、古希臘的歷史有不少爭議，一如中國古史，例如三星堆文明難解，夏朝無信史亦難以系統地追溯三皇五帝。究竟黃帝、炎帝才代表中華文明，抑或均是中華文明？秦以前的巴蜀文化與商周關係如何？

要準確地了解幾千幾百年的歷史現實細節不易，但是無礙對歷史大概的認識，也增添歷史多角度多方法發掘研究分析的需要，中學中史便不是官修歷史，神聖不可懷疑，而是讓學生了解中國歷史的複雜多元。可是，疑史是歷史研究的態度，必須輔以嚴謹的搜證、分析。在要求中學必修中史之同時，詆毀西方歷史為偽史、為醜惡，以簡單粗暴的主觀淺見來替代嚴肅的識知與評論，陷入極端民族主義排外的陷阱，又豈是議員所應為，給學生作出的示範？