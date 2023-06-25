美國國務卿布林肯剛結束訪華之行，美國海岸防衞隊巡邏艦斯特拉頓號隨即闖入台海攪局，令人再次見識了老美說一套做一套的虛偽本質。既要溝通，又要挑釁，這不是精神分裂嗎？最荒謬的是，美國海岸巡邏艦不遠萬里跑到中國海岸「巡邏」，還聲稱是根據國際法享有公海航行和飛越自由，這種強盜邏輯真是讓人無語。假使中國海警船也開到美國海岸體現「航行自由」，不知老美有何反應？

過去竄航台海的大多是美國海軍艦艇，這次卻由海岸防衞隊巡邏艦上陣，為甚麼？其實不難理解，上次美軍鍾雲號驅逐艦在台海遭遇解放軍驅逐艦強勢攔截，也許是猶有餘悸，也許是害怕擦槍走火，不得不稍為節制一下。但又不想放棄「航行自由」，否則將成為國際笑柄，顏面盡失，於是採取折衷方案，改派海岸防衞隊巡邏艦上陣，既是為了挽回面子，也是為了避免過度刺激中方。所以說，美帝確實是紙老虎，表面上不可一世，實際上心虛膽怯。

無論如何，美國都不會改變遏制中國的基本國策，尤其不會放棄他們自認是一手好牌的「以台制華」，要求溝通對話也好，承諾不支持台獨也罷，只是自欺欺人的鬼話。北京對此心知肚明，不會抱有任何幻想，對話歸對話，該反制的時候必定果斷出手。內地有評論認為，萬一中美爆發重大軍事衝突，到了生死一搏的地步，中方將不會有勝算。這分明是恐美症作祟，過去中國國力衰弱，面對美霸尚且沒有屈服，何況是今天。雙方同為核大國，中方不會有勝算，難道美方就有勝算？

美國有位軍事專家指出，在過去30年裏，中國一直強調韜光養晦，就是為了贏得應對美軍的時間。在此期間，中國發展武器裝備有個明確標準，就是至少要形成對美軍現役武器的對等壓制，如今解放軍已構成「完整反擊鏈」。

姑勿論這種說法是否靠譜，近年中國軍事實力突飛猛進是不爭的事實。別看美國政客及部分軍方將領經常口出狂言，其實他們也知道本身優勢所餘無幾，特別是在中國家門口，美軍根本沒有勝算。號稱美軍最先進的海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號，前年在南海莫名其妙撞上海底山，到底是意外，還是神秘力量導致，自己最清楚。美艦若是繼續在台海耀武揚威，說不定哪一天又會神秘撞山。