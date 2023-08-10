台灣各黨派、各式政客甚至全社會不但崇美親美，而且媚日。這些正是台灣謀獨、抗統的政治底色和社會基礎。說得難聽，這些早就把「血濃於水」、「兩岸同胞一家親」給廢了。台灣的親美媚日分子恨不得自己身上流着美日之血，恨不得美日才是自己的親爹娘。這些「真實情感」，實乃台灣阻擋中國統一的大障礙。

正因為如此，每逢台灣大選，各路政客和「大位」參選人，不但要跑到美國面試，而且要溜到日本找感覺、尋支持，他們知道美日是相通的。在美國過關的參選人，日本一定「說好」；日本滿意的參選人，美國一定「點頭」。只有這樣的參選人，台灣選民才安心，這是所有參選人的首要條件，其他條件各有長短，選民們各合心意，投票予誰，不妨自由發揮也。

台灣媚日的歷史超過親美的歷史。甲午戰敗，清廷簽喪權辱國的《馬關條約》，台灣被日本統治50年，皇民教育50年。1949年國民黨潰敗台灣，在美國要求下，「蔣家王朝」又和日本恢復深度關係，包括繼續「外交關係」，反共圍堵中國大陸。那時的台灣，「日治」影響仍陰魂不散，日本又成了台灣的「親密盟友」，台灣皇民們無限懷念「日治時代」，以當皇民為榮，反認他鄉是故鄉。

蔣家父子死後，台灣按照美國價值觀「政改」，實行民選政治。這項「自我改造」，比日本被美國強迫「動手術」晚了40多年，但又多了一個台灣和日本共奉山姆大叔為老大的「普世理由」，方便台灣大選參選人跑到日本「取經」和親近一番，方便遵奉美國的決定「協調一致」。

日前，今次大選的國民黨參選人侯友宜訪問日本，見了日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎，彼此談笑甚歡，十分投契，剛剛回到台北，麻生太郎就追了過來，並且率團訪台，要見蔡英文、賴清德、王金平、蔣萬安……瞧瞧，日台政客打得有多火熱！