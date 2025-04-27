在中美關稅和貿易大戰中，特朗普政府亂掄大棒，鹵莽任性，朝令夕改，忽貓忽狗。中方則沉實淡定，有條不紊，出招精準，拳拳到肉，顯示早已做好充分準備，擇機使用工具箱中的豐富工具。

應對這場關稅大戰，不論是對外反擊還是對內化解，中國都是胸有成竹，辦法多多，這和美國總統特朗普的目空一切、粗枝大葉、手慌腳亂、黔驢技窮，形成鮮明對比。幾個回合下來，特朗普已經抓瞎。不過，特朗普的拙劣表現不會令中國放鬆警惕，不會改變對這場貿易戰影響中國經濟等各方面的評估，中國遇到的困難和問題並沒有減少，已經準備好的工具要繼續有針對性的一一亮出，大方向更是要牢牢把握。

日前中央政治局開會討論經濟事務，重申「用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」。這一方針是中國迎戰中美關稅戰給中國「輸入經濟打擊」的重要方針，為此政治局會議罕見提出了「統籌國際經貿鬥爭」的說法。為打好這場經貿鬥爭，中央具體提出了加快地方政府專項債券、適時減息降準、創設新的結構性貨幣政策工具、設立新型政策性金融工具、推出增量儲備政策、增加失業基金返還免裁員、加強農業生產遏食品通脹等等。這些政策工具細節，中央政治局會議後就會推出。

特朗普瘋狂開打關稅戰、貿易戰及金融戰的目的之一，就是要打壓中國經濟，製造經濟危機，令中國衰落和生亂。他以為中國害怕這些就會屈服，殊不知他實在不了解中國，不知中國從來不會因為害怕困難和生亂而退縮，中國總有辦法憑着頑強的意志和智慧，最終戰勝困難。猶記得1993年中國同時遇到極為嚴重的三大赤字——外匯赤字、財政赤字、金融赤字，一時間「黑雲壓城城欲摧」，美國西方高唱「中國崩潰」。然而，中央推出「鐵血十六條」治理整頓，4年後中國經濟軟着陸，再上新台階，高歌猛進！