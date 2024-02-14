昨日本欄談到，車公老爺經常作良言規勸，在2022年農曆虎年，勸特區政府與部分香港人不要捨近求遠，更不要自作聰明，試圖取媚中央。去年兔年，又提醒政府施政要進退有度，不能一味逞威，須明白過剛則折的道理。可惜言者諄諄、聽者藐藐，部分政策取態愈來愈變得「過紅過激」，不少反政府的人固然被嚇怕而移民出走，但很多原本是忠實的「藍絲」中人，也因為社會氛圍欠佳，而變得灰心喪志。

2019年反修例期間，筆者身邊的年輕人固然是「黃絲」居多，但也有支持政府的聲音。這些「藍絲」青年，主要是不滿示威者肆意打砸，覺得政府止暴制亂，方向正確，因而大力支持，但時至今日，社會表面上回復正常，政府老是宣傳，香港已經由亂及治，按理「藍絲」的青年應該愈來愈多才對，事實上卻剛好相反。

如今筆者再向身邊的年輕人探問，卻赫然發現，絕少有支持政府的聲音，本來是「藍絲」的，現在提及特區施政，每每都是充滿嘲諷意味，覺得管治班子得勢不饒人，以為拚命撲滅反對聲音，社會就能由治及興，這種想法未免過於天真。2023年的區議會選舉，政府完全趕絕泛民派的候選人，就連溫和民主派也無法立足。所謂「水至清則無魚，人至察則無徒」，對於政府如此極端的做法，我認識的從政者，不少都在搖頭嘆息，但你別以為這些人是「黃絲」，不是的，他們全是「藍絲」，有的甚至是2019年黑暴期間的受害者。

可惜，以人的身份作勸誡，或許政府已經愈來愈聽不入耳，故此車公老爺不厭其煩，每年都以神的身份作警示。龍年的靈籤便提醒香港政府，若然施政再不走上正軌，當心會「損了良材失却力」。