伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等墮機逝世，本已亂如一鍋粥的中東局勢驟添複雜。以哈衝突進入第8個月，以色列內部出現嚴重分歧，戰時內閣成員甘茨向總理內塔尼亞胡發出最後通牒，要求採取6項加薩戰後安排，包括救回被哈馬斯挾持的人質、推翻哈馬斯、加薩非軍事化，在以軍負責加薩安全期間由歐美、阿拉伯和巴勒斯坦合作管理民政等。內塔尼亞胡狠批甘茨選擇向自己的總理而非哈馬斯發出最後通牒，等同於宣告以色列戰敗，讓哈馬斯繼續生存和巴勒斯坦建國。眾所皆知，內塔尼亞胡一直反對讓巴勒斯坦立國，其對加薩及拉法的濫炸進攻，根本就係想滅絕巴人！

如今以哈戰事持續，以色列內訌加劇，民調顯示，若現時大選，甘茨有望取代內塔尼亞胡成為以色列總理！以色列近期逢周末都有民眾示威反內塔尼亞胡，呼籲停戰！事實上，美國對內塔尼亞胡一意孤行要滅絕巴人，想為中東局勢降溫一直束手無策！今伊朗總統萊希猝逝，中東無可能不添煩增亂！

西方媒體認為萊希之死將「重創」伊朗政局，或點燃已成為火藥桶、極不穩定的中東局勢。萊希生前備受爭議，佢於2021年在低投票率下當選總統後，翌年一名22歲女性在被伊朗道德警察拘留期間死亡，引發全國持續數月的大規模「頭巾示威」，政府最終以暴力鎮壓回應，當局冇公布死亡數字，聯合國的數據稱有551名示威者被殺害，有超過兩萬名示威者被囚。網傳德黑蘭有民眾放煙火慶祝萊希出事，流亡海外的伊朗人亦紛紛慶祝。伊朗革命衞隊加強戒備，防止有人乘機煽動騷亂。可見伊朗除最高領袖接班人添變數，伊朗國內形勢及與美國、西方的關係，亦牽一髮而動全身！