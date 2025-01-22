美國總統換人，特朗普那句「讓美國再次偉大」的口號再響起，但似乎一開頭就觸了礁。近日，美國法院對中國短視頻平台TikTok作出「不賣就禁」的判決，但判令才公布，還是候任總統身份的特朗普已表明會運用權力暫緩該判決。最終是美國人搬起石頭砸自己的腳，美國之敗，不是敗在中國公司的財力和科技力量上，而是敗在中國創新與中國文化贏了美國民心，敗在東方文化成功逆襲了西方專制。

TikTok成功突圍的過程，大家已知之甚詳，毋庸再贅。不少人質疑的是，特朗普是打響制裁中國第一槍的美國總統，從新冠源頭到中國製造、中國威脅，他任內炒作反華不遺餘力，這次竟寧願打壓美國法院判決的司法尊嚴，都要放過中國公司，難道只為了美國人喜歡玩TikTok？

答案是：對。但遠不止那麼簡單！

特朗普暫緩封禁TikTok，與美國下載TikTok的用戶多達1.7億人有關，即美國3.3億人口中，有一半或接近一半人在使用TikTok，這個數字是任何政黨都不敢得罪的群體。何況，走出美國，TikTok用戶更高達15億多，只要美國的手機軟件公司下架或封禁TikTok，這15億多用戶都會受影響。

可是，美國人要保自家利益，向來都不會理會他國他人，所以美國的1.7億用戶利益才是考慮核心。而特朗普考慮的更多，可能是TikTok對他帶來的政治作用，如他的死忠支持者活躍於短視頻平台，這平台既是攻擊政敵的捷徑，還是他發動年輕選民的最有效陣地。所以，特朗普焗做好人。

事實上，特氏的顧慮也絕非多餘，就在TikTok法庭判令出台前幾天，美國網民集體上演「TikTok難民」出走記，早於去年底，當地網民已紛紛另起爐灶，上周蜂擁攻入內地另一社交平台小紅書更是蔚為奇觀。短短幾天，小紅書登記用戶激增70多萬來自美國網上地址的用戶，「難民」開帳號、做備份、搶先做「小紅人」，中國網民大呼有趣，小紅書則急聘員工處理新需求。就連內地其他互聯網平台，如騰訊到阿里巴巴、美團，也在這一波叩門潮中受惠。

TikTok一度將美國一軍，暫停服務約10多小時，後在特朗普承諾要解決TikTok禁令下恢復運作。整件事裏，拜登無癮、美國法院冇面，連特朗普亦只有扮好人、打美國人臉執手尾的份，贏家當然是中國一眾平台企業，試想想，這麼一個全球廣告，要耗費多少人力物力財力才能做成？

現在中國企業坐享美國官民對抗、美國政府推翻美國法院的好處，還有特朗普做免費代言人，當然是一個勝利。想想自2018年中美對抗升級以來的舊事，美國在封禁華為一役上，初嘗贏不了的苦澀，這次直接被KO在擂台上，打科技戰，美國的實力似乎愈來愈遜了。