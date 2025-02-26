美國與俄羅斯密鑼緊鼓地磋商俄烏停戰，特朗普信心滿滿地說，本周應能完成談判，白宮發言人更指本周有望終戰。但「被談判」的烏克蘭是戰是和都弄不清，全程被無視，歐洲亦繼續被冷落，特朗普與普京自導自演俄烏未來，不少分析都認為是福，但也不排除有禍在後頭。

按照特朗普自我陶醉的劇本，美俄完成第二輪談判後，俄烏停火的障礙應已移除。澤連斯基還在垂死掙扎，日前竟找上多名歐洲領導人，包括剛輸了大選的德國總理紹爾茨、波蘭總統杜達、瑞典首相克里斯特森、捷克總統帕維爾，他致電各人談的都是歐洲應自主，認為歐洲各國應支持共同利益，有關烏克蘭的和平談判，烏國必須參與；攸關歐洲安全問題的事宜，更該由歐洲各國共同探討和解決。

這些話不能簡單聽。澤氏最想說的可能是歐洲人的事應該歐洲人自行解決，但又明知踢不開美國大哥，所以他巧花心思說「歐洲的安全問題應由歐洲各國共同探討解決」、「歐洲必須用一個聲音說話」，想找歐洲同路人，可惜各國雖說會持續支持烏國，但美國都不理會歐洲，他們想做和事老也不夠格。

結果美俄一天比一天接觸緊密，歐洲國家領袖更被國際政治經驗淺薄的美國副總統萬斯當面直批，美歐關係如墮冰窟。現在只有特朗普是烏克蘭問題的當然發言人，他一會兒宣布與烏克蘭快將簽署礦產協議，一會兒又說美國正試圖收回用於支持烏克蘭與俄羅斯戰爭的資金。特氏一再掛在嘴上的利益，當然是烏克蘭逾半稀土那塊肥肉。

說到稀土，早前美國覬覦烏國稀土時，還有消息說美國或會以在烏國駐軍作交換利益，但歐洲傳媒最新消息是，礦產協議中根本沒有美方任何關於安全保障和投資的承諾。這一點不是早就知道的嗎？俄羅斯發起對烏克蘭的戰事，便因為不希望烏國一旦加入北約後，邊境或有北約軍隊出入，怎會在打生打死3年後，讓美國來駐軍？所以，美俄談判，估計只有烏克蘭被掠奪，一個靠他國資金及武器打仗的國家，除了被割地、被魚肉，還能怎樣？

澤連斯基的現狀真的不妙，美國一副恨不得把他丟得遠遠的模樣，歐洲各國則只表面想理。聯合國大會剛召開關於烏克蘭局勢的會議，烏克蘭提出決議草案，即實現烏克蘭全面、公正和持久和平，決議案中有不少譴責俄羅斯的狠話，該決議草案以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得通過，但反對的國家卻十分重量級。美國、俄羅斯、以色列和北韓都投反對票，中國則投了棄權票。美國這一反對票體現了它在俄烏問題上的立場大轉向。其後，美國在安理會同樣提出決議案，呼籲迅速結束俄烏衝突，注意，美國使用的字眼是衝突，而非拜登時期的侵略，決議案獲得通過。至此，澤連斯基再談甚麼辭職換烏克蘭加入北約，也只是笑話一句。