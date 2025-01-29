乙巳蛇年來臨，我們忙於送舊迎新，盼望家國興旺，美國政壇亦剛完成送舊迎新，特朗普日前大打開口牌，聲稱要在上任100日內訪問北京，似乎他不但想重回白宮，還想重遊京城。特朗普表明心願，他委任的反華國務卿魯比奧立刻低姿態聯絡外長王毅，結果得了一句「好自為之」。中國對美國放狠話，對特朗普2.0一點不露怯意，首次外交交鋒更成了趣味性十足的好戲。

特朗普想百日內訪華，中國卻置若罔聞，直到外交部例行記者會再被追問，發言人依然沒接特氏「拜帖」，更遑論隨手遞出橄欖枝，外交部只稱：「中方願意同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展。」

這段話驟看很好呀，但若將美國兩字換成英國、德國，甚至是日本、南韓，做完填字遊戲也沒發現不妥。外交部明顯不接招。

結果，魯比奧終於坐不住了，1月24日主動致電王毅，必須一提的是，這次是北京對反華反上腦的魯比奧兩度發出制裁令後，魯比奧首次與中國作官方接觸，並且在雙方談話中保證：「美方不支持台灣獨立」。

都說屁股決定腦袋，魯比奧任參議員多年，一直親台、為台獨派撐腰。1月15日，美國參議院聆訊魯比奧的提名確認時，魯比奧在會上還指摘中國躋身超級大國，手段是撒謊、欺騙、偷竊。

對於這樣的人，王毅當然不會客氣，交談中已經敦促美國：「大國要有大國的樣子」，通話到最後階段，還加了一句重話：「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

好自為之出現在外交場合，華人聽了必定知道大事不妙，但美國人對這句話翻譯來翻譯去，卻鬧了個大笑話，重量級美媒的翻譯是「Conduct yourself well」（希望你們恪盡職守）；離題兼搞笑的是《新聞周刊》，他們翻譯為「希望你們照顧好自己」「I hope you will take good care of yourself」。王毅叫魯比奧照顧好自己？美國媒體應該找AI幫幫忙了。

對此，外交部中文官網也玩了一手，把好自為之翻譯成「Hope you will act accordingly」（希望你能採取相應行動）。傳媒翻查外交部過去使用該話的譯文，發現外交部曾經用過「Be very prudent about what they say or do」（謹言慎行）。所以，這次外交部在英譯版明顯也降了溫！

中國的方針是，以中文昭示全世界時嚴正訓誡，英譯版則委婉一點，給魯比奧及其主子留了一線。美國新政府及新團隊剛上任便啃了中國的硬骨頭，接下來的刀光劍影必不會少。