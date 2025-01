乙巳蛇年來臨,我們忙於送舊迎新,盼望家國興旺,美國政壇亦剛完成送舊迎新,特朗普日前大打開口牌,聲稱要在上任100日內訪問北京,似乎他不但想重回白宮,還想重遊京城。特朗普表明心願,他委任的反華國務卿魯比奧立刻低姿態聯絡外長王毅,結果得了一句「好自為之」。中國對美國放狠話,對特朗普2.0一點不露怯意,首次外交交鋒更成了趣味性十足的好戲。

特朗普想百日內訪華,中國卻置若罔聞,直到外交部例行記者會再被追問,發言人依然沒接特氏「拜帖」,更遑論隨手遞出橄欖枝,外交部只稱:「中方願意同美國新政府一道,在兩國元首的戰略引領下,本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則,保持溝通、加強合作、妥善管控分歧,推動中美關係在新的起點上取得更大進展。」

這段話驟看很好呀,但若將美國兩字換成英國、德國,甚至是日本、南韓,做完填字遊戲也沒發現不妥。外交部明顯不接招。

結果,魯比奧終於坐不住了,1月24日主動致電王毅,必須一提的是,這次是北京對反華反上腦的魯比奧兩度發出制裁令後,魯比奧首次與中國作官方接觸,並且在雙方談話中保證:「美方不支持台灣獨立」。

都說屁股決定腦袋,魯比奧任參議員多年,一直親台、為台獨派撐腰。1月15日,美國參議院聆訊魯比奧的提名確認時,魯比奧在會上還指摘中國躋身超級大國,手段是撒謊、欺騙、偷竊。

對於這樣的人,王毅當然不會客氣,交談中已經敦促美國:「大國要有大國的樣子」,通話到最後階段,還加了一句重話:「希望你好自為之,為中美兩國人民的未來,為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

好自為之出現在外交場合,華人聽了必定知道大事不妙,但美國人對這句話翻譯來翻譯去,卻鬧了個大笑話,重量級美媒的翻譯是「Conduct yourself well」(希望你們恪盡職守);離題兼搞笑的是《新聞周刊》,他們翻譯為「希望你們照顧好自己」「I hope you will take good care of yourself」。王毅叫魯比奧照顧好自己?美國媒體應該找AI幫幫忙了。

對此,外交部中文官網也玩了一手,把好自為之翻譯成「Hope you will act accordingly」(希望你能採取相應行動)。傳媒翻查外交部過去使用該話的譯文,發現外交部曾經用過「Be very prudent about what they say or do」(謹言慎行)。所以,這次外交部在英譯版明顯也降了溫!

中國的方針是,以中文昭示全世界時嚴正訓誡,英譯版則委婉一點,給魯比奧及其主子留了一線。美國新政府及新團隊剛上任便啃了中國的硬骨頭,接下來的刀光劍影必不會少。