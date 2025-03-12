菲律賓在南海死咬中國、拚命挑釁，但美國自特朗普上任後，一直當菲律賓透明，小馬可斯政府對美國的態度心急如焚，上月至今多次撩是鬥非，日前菲律賓防長特奧多羅更稱，菲國會和盟友阻止中國在南海設立防空識別區或限制飛行自由的企圖。這裏他拉上美國、日本和澳洲，更稱菲律賓與美國有獨特的關係，但白宮零反應。中國外長王毅日前警告菲律賓「侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄」，似乎正在應驗中。

特奧多羅不但抱緊美國大腿，還聲稱美菲有獨特的關係，相信美菲同盟關係經得起時間考驗。這句話實在古怪，忽然談兩國關係的「時間考驗」，明顯意有所指，更明顯是向美國喊話。

回看美國換總統之後的一個多月，特朗普及反華國務卿魯比奧動作多多，但眼尾都沒有看過菲律賓，更無暇理會南海問題，一方面是俄烏問題太重要、太急切；其次是美國國務院全面煞停對外金錢援助、武力支援，閂水喉的力度連美國人都難以忍受，菲律賓在優次名單中排得不見影。

正因為此，菲律賓也急了，在特朗普上任十多天後，便拚命在南海做小動作、求存在感，上月18及20日先後派軍機闖入中國領空，海上亦有菲艦載着媒體肆意在黃岩島海域製造新聞。然而，菲律賓軍機鬧出與中國攔截戰機近距離至數米的驚險事件，這件事要是在拜登政府時期發生，時任國務卿布林肯一定挺身而出；但換了特朗普政府，只有駐菲大使在社交平台寫幾句呼籲專業操作的話，菲國能不心寒嗎？

第一次碰瓷失敗後，菲律賓本月初又在南海搞事，特別挑釁中國海警。本月8日，菲律賓一艘小型船隻與中國海警船近距離對峙，對方聲稱將中國海警船阻撓在其近海岸線。然而，這一海域其實亦鄰近黃岩島海域，當日風高浪急，菲律賓偏要履險表演，演給誰看，也不用畫公仔畫出腸了吧。可惜菲國又一次失望了，特朗普及白宮都沒空理，或者魯比奧團隊不是不想理，而是美國既沒有精力、更沒有金力去理！

美國急於促成俄烏停火，又要大削開支（削支最優先的項目便是海外援助），更何況魯比奧自己的日子亦不好過，近日他被備受特朗普信賴、負責削開支的馬斯克瞄上了，早前白宮一個內閣會議上，馬斯克便與魯比奧爆發激烈爭執，魯比奧被批評沒有按計劃裁員，魯比奧雖稱已讓1,500多名國務院官員提前退休，仍遭馬斯克諷刺他只會上電視做騷。

白宮兩個惹火人物爆口角，另一尊惹火大神特朗普被迫做和事老。這番窩裏鬥，可以說是繼特朗普與澤連斯基吵架之後，另一個雖無畫面、但重要性也不遑多讓的政壇大吵鬧。說到底，都是美國財赤太高，華府急於削支自救惹的禍，當美國公務員都憂心自己的飯碗端不牢時，要仰仗美國出錢又出力的菲律賓，真沒人搭理。