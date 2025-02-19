美國總統特朗普上任一個月，對華政策暫時未見激烈火併，一度打開口牌的60%額外關稅，變成10%；晶片輸入禁令碰上中國人工智能（AI）神器DeepSeek，也無意義了。不過，美國國務院似乎轉移了戰場，點起了暗撐台獨的新火頭，在官網移除原本的「不支持台灣獨立」表述，反華國務卿魯比奧出拳了，似乎想以台獨拖中國後腿，但中國對其「以台制華」謀算一點不賣帳，外交部已擺開「奉陪到底」、「他強任他強」的陣勢。

美國國務院本月13日更新官網，刪除了「我們不支持台灣獨立」的句子，另添期待兩岸解決分歧是「自由而非脅迫、讓海峽兩岸人民都能接受的方式」。媒體翻查美國國務院對上一次更新網頁的資料，發現2022年5月28日，當時美國國務院相關行文是「我們反對雙方任何單方面改變現狀的行為；我們不支持台灣獨立；我們期待兩岸分歧能夠透過和平方式解決。我們持續關注台灣海峽兩岸的和平與穩定。」

兩相對比，2025年特朗普政府的新表述，讓台獨派有了模糊以及「偷雞」的空間，談解決兩岸分歧的方法，更由「和平」改成「自由而非脅迫、讓海峽兩岸人民都能接受的方式」，擺明了挾台獨脅迫北京。

外交部對此反應強烈且激烈，發言人立即斥美國國務院在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報等，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。外交部明言這是美國「以台制華」錯誤政策的又一例證，正告對方停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止縱容支援「台獨」，以免進一步嚴重損害中美關係。

美國國務院這一陰招，不少分析認為與反華上腦的魯比奧有關，他掌舵美國國務院，上任不到一個月就在兩岸政策上動手腳，顯然是向他的政治金主與利益聯盟示好，但他明顯高估了以台獨亂華的作用。

外長王毅日前出席德國慕尼黑安全會議時，已對中美關係發表了措辭強硬的演講，言明如果美方不願意與中國攜手共進，執意要遏制及打壓中國，中國必將奉陪到底。他還說，中國從來不信邪、不怕鬼，並以「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」形容中國的應對態度。王毅又拋出「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動」等文謅謅詞句，還生怕外媒又鬧出翻譯笑話，建議大家用中國人工智能模型DeepSeek幫忙，一箭雙雕兼畫了重點。

魯比奧要打台獨牌，台灣的獨派肯定高興壞了，但中國反制台獨的招數也從來不缺，在國力與科技突飛猛進的今天，中國要掐台獨派的脖子，文宣、武嚇甚至是武阻，都底氣十足，所以王毅才擲地有聲地說中國會奉陪到底。