特朗普日前正式宣誓就任美國總統，相隔4年再度執政。他口口聲聲會令美國「再次偉大」，步入所謂的「黃金時代」，在外交以至內政都會奉行「美國優先」，但其實際行徑，卻是處處跟世界潮流開倒車。

第一方面的倒退是政治外交。特朗普自稱和平製造者，曾經承諾在上任首日令俄烏戰爭結束（結果食言了），又將在上任前達成的以巴停火協議全部歸功自己，但在另一邊廂卻聲言或會以武力「收回」及「收購」屬於別國領土的巴拿馬運河和格陵蘭，將多年來的「友好鄰國」加拿大貶稱為美國的「第51個州」，完全無視國際法以至國與國之間的基本尊重，是徹頭徹尾的霸道、霸權主義。

第二方面的倒退是經濟貿易。特朗普在首屆任期中後段，企圖將美國經濟不景及競爭力下降的成因推卸給其他國家，尤其是中國，對大量中國進口貨品大幅加徵關稅，嚴重打擊全球自由貿易及產業供應鏈。新一屆任期特朗普再變本加厲，揚言會對所有貿易夥伴都加徵關稅，很可能會引發其他國家群起報復，令全球貿易保護主義復辟，彷彿回到世界貿易組織的前身、《關稅及貿易總協定》簽訂前的境況。

第三方面的倒退在於環保減排。特朗普形容氣候變化為「騙局」，甫上任便簽署行政指令，宣布美國退出《巴黎氣候協定》。在國內，他又解禁可能造成較大環境破壞的開採石化能源計劃、取消對新能源汽車的補貼政策等。對於正正因為氣候變化而令災情加劇的加州世紀山火，他則推說這是選舉對手民主黨施政無能的結果，將科學與常識問題政治化、武器化。

第四方面的倒退是法治和司法。特朗普上任後簽署的首批指令，包括特赦超過1,500名在4年前參與國會山莊騷亂的示威者，不論其行為是否涉及暴力，也不理他們是否已被當局起訴以至定罪，完全視法治如無物，只因為他們是自己的支持者。不過話說回來，其民主黨對手、前總統拜登也在卸任前夕行使特權，反口特赦了其面臨刑事起訴的兒子亨特，又向多位曾在選舉中支持自己的人士，給予將來免受檢控的預先特赦令，完全違背「法律面前，人人平等」的基本原則，凸顯美國政客無視法律、踐踏法治的雙重標準。

除了以上幾個方面，還有退出世界衞生組織、廢除促進種族與性傾向平等共融的部門、無視利益衝突發行自家的加密貨幣圖利、漠視槍枝氾濫問題拒絕收緊槍管、將國內毒品氾濫成災歸咎於外國等，都預示在特朗普政府的倒行逆施之下，極大可能導致美國在多方面的倒退。

反觀中國，即使面對美國不斷升級的無理打壓，仍然堅持和平對等外交、經濟對外開放及加緊減排保育，致力構建、促進人類命運共同體。