由筆者擔任召集人、成員包括18位立法會議員的議會合作平台「G19」，日前與財政司司長等多位政府財金官員會面，就2025/26年度財政預算案表達意見，包括提出G19共同倡議的8點建議，當中3點為節流措施，2點為開源建議，餘下3點為如何協助香港進一步「招商引才引資引客」，更積極地推動盛事經濟、銀髮經濟，以及文化、體育、旅遊等多元產業的發展。

筆者曾多次指出，特區政府連續3年錄得較大赤字，外圍經濟欠佳及本地樓市不振，導致賣地等非經常性收入大幅減少固然是原因，但更根本問題是政府的經常開支增長過快，而且易放難收，一旦市況轉差便會錄得巨額財赤。因此滅赤至為重要，但手段應以節流為主，回歸《基本法》規定的審慎理財、量入為出原則，全方位嚴控經常開支。

政府於兩年前推出「資源效率優化計劃」，要求各政策局與部門每年削減1%的經常開支，但不計算綜援、長生津、2元乘車優惠等直接發放予合資格人士的恒常補助金。G19認為有關削支力度可以並應當進一步加強，首項共同倡議便是將削支幅度增至未來兩年內最少合共削減5%，全面落實後可為政府減省約200億元開支。

200億元的削支金額看似不多，但須注意此乃經常性開支，影響之後每一個年度。相對於公務員一刀切減薪，削支要求可迫使各部門認真自行檢視旗下的工作、服務、程序和人手編配有何改善空間，是否可以通過精簡工作流程、重新調配人手、將重疊的架構合併、將過時的服務取消，以及利用創新科技和增加外判，來達致以相同以至更少的人手及資源，為市民提供更優質和高效的公共服務，切實減少浪費和濫用公帑情況。

筆者亦不止一次提出，相對政府部門和公務員系統，不少公營、法定及資助機構的削支「瘦身」及提升績效空間可能更大，涉及的浪費行為可能更多。G19的第2項共同倡議，便是全面檢視相關資助機構和基金的收支與績效，包括精簡其人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構，以及回撥過剩的儲備金等。

過往攬炒派經常針對預算案在立法會發動拉布，令政府面臨財政懸崖，各個資助機構因此要預留較多儲備以應付不時之需，避免因拉布問題而令服務中斷。現時有關風險已大減，政府應要求各資助機構檢視其合適儲備水平，將過剩的政府資助回撥庫房，用於其他更迫切和具效益的用途。

G19的第3項共同倡議，是改革俗稱「跳point」的公務員增薪點制度，以達致切實獎勵表現優異者和促使平庸者改進。改革增薪點制度有助提升各級公務員的積極性及工作績效，達致長遠減省人手和經常開支，同時避免出現一刀切減薪可能產生的「劣幣驅逐良幣」效應。篇幅有限，下周再詳述。