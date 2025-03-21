除了土地及房屋問題，筆者亦一直關注香港的海濱、海岸、海港以至海島的保育、發展和善用，包括近年擔任海濱事務委員會委員長達6年，參與了多條海濱長廊和多項近海設施的規劃和建設方案，先後出任立法會「研究與海濱相關的政策事宜小組委員會」及《2024年保護海港（修訂）條例草案》委員會的主席等。

香港擁有長達1,180公里的海岸線及多達263個島嶼，是豐富的天然和旅遊資源，但過往並未有好好善用。例如維港兩岸的海濱長廊，經過多年努力，獲接通的里數已大大增加，但軟件配套卻未能全面跟上，包括餐飲設施、連接暢達性、與周邊的休閒及商業設施的聯繫都不足，想舉辦活動又限制多多，跨部門統籌協調欠佳，審批程序繁複等，都限制了市民享用美麗的維港海濱，未能發揮更大的旅遊及經濟效益。要進一步善用和活化海濱，筆者認為必須更好地利用市場的力量，引入更多和更具彈性的公私營合作。不單止是偶爾租借予商業機構舉辦如演唱會或無人機表演等活動，而是直接引入商業化、市場化的管理營運，借助商界的創意思維與商業考量，配合每區周邊的商業設施和經濟活動，將海濱搞得更加有聲有色，日夜繽紛，讓市民、旅客及商戶都更受惠。

香港絕對有條件發展海上生態和島嶼旅遊，近年筆者造訪多個相對偏遠的海岸及島嶼，包括沙頭角、荔枝窩及附近的小島，景色宜人，部分更極具歷史和文化特色，交通連接亦有改善，但旅遊配套設施仍不足，包括廁所、指示牌、餐飲，尤其是住宿設施稀少，令旅客難以進行較長時間又舒適的深度遊，為當地居民及商戶帶來的經濟效益因而大打折扣，難以像一些海外的海岸和島嶼景點，形成群聚與規模效應。

政府當前面對財赤，難以在短時間內為有關偏遠海岸及島嶼加建大量設施，但是否可以更好地借助市場力量呢？要做出成效，政府的相關要求及條款必須多加考慮市場情況，為商界拆牆鬆綁，提供便利。例如筆者早於10年前便提出關注的前石澳石礦場和前南丫島石礦場用地，至今依然未有善用，多次嘗試推出市場都無人問津，主要原因之一就是政府的規條綁得太死，忽略市場情況。

另一例子是大嶼山南部的美麗海岸線和海灘，可以媲美許多世界知名的海岸景點。但政府定出「北發展、南保育」的政策口號後，就好像變成南大嶼不能有任何發展，旅客想找一家設施比較齊全的酒店也沒有，交通亦不太方便。部分人或會擔心，太多遊人前往這些天然島嶼或海岸遊玩，便會破壞自然環境，但其實外國及內地的許多受歡迎的自然景點，都經常有大量旅客到訪，只要有效管理便不會出亂子。希望政府可以與時並進，革新思維，善用香港的自然資源，創造更大的經濟效益。