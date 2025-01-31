政府計劃今年上半年向立法會提交修例建議，落實早前經公眾諮詢後公布的「控煙十招」。當中有關引入完稅煙標籤制度、提高私煙罪行罰則、禁止向未成年人士提供煙草產品、加大煙包警示，以及加強戒煙服務和宣傳教育等，爭議性相對較小，相信絕大部分香港市民，尤其是佔整體人口逾九成的非煙民都會支持。餘下較有爭議的是禁止加味煙（包括加味水煙）、禁止管有電子煙和加熱煙等另類吸煙產品，以及禁止在排隊時吸煙的建議。

吸煙危害健康，人所共知，即使反對加強控煙的人，大都不會有異議，他們最新的反對理據是「過度」控煙會影響經濟，尤其打擊旅遊及餐飲業收入，要求擱置禁止加味煙和電子煙。有關理據是否切實和充分呢？先談旅遊業，其實大部分歐美國家已先後立法禁止加味煙，香港禁制理應不影響有關地區的煙民旅客，難道他們會為了可吸食加味煙而專程買機票來港？內地雖然未有全禁加味煙，但據調查，內地99%煙民都習慣吸食原味煙，因此對香港的最大旅客來源也無甚影響。

有指不少中東旅客都有吸食水煙，但據知他們也是習慣吸食原味水煙。現時有些酒吧及娛樂場所，向顧客提供加添了不同水果等香味的水煙，主要是希望吸引年輕人而非中東旅客。事實上，一般加味香煙的對象也是年輕人和女性，令他們覺得較易入口，煙臭味較少，繼而吸得更多更狂，因此為大眾健康着想，更應嚴加禁止。

加強控煙會打擊經濟的說法其實並不新穎，過往國際航班禁止機上旅客吸煙、香港實施食肆全面禁煙、澳門實施賭場禁煙，最初也有人警告會影響相關行業收入，但事後證明全都言過其實，真正受影響的只是煙草商的收入。從另一角度看，吸煙會減少煙民原可於其他地方的消費，因健康變差而影響生產力和增加醫療開支，政府的公營醫療及福利支出也會上升，因此加強控煙對經濟實為利多於弊。

至於禁止電子煙等另類吸煙產品，香港早於3年前禁制了相關產品的進口和銷售，可想而知現時大家在街上見到仍然有人吸食電子煙，十居其九是從非法途徑取得。更嚴重的問題，在於「太空油」等以電子煙方式吸食的毒品的興起，其對象亦是年輕人和女性，因為吸食起來更為方便、有型和易於掩飾，不像傳統毒品要用針筒注射或火燒錫紙「追龍」，既麻煩又難看，故此更有必要禁絕。

對於禁止在排隊時吸煙，相信近100%的非煙民，即是超過90%的港人都不會原則上反對，問題是會否有很大執法困難。筆者一向建議將過往不斷擴大禁煙範圍的做法，改為除了指明的法定吸煙區，其他公眾地方一律禁煙。這樣既能有效減少二手煙禍害，迫使煙民盡量少食以至下定決心戒煙，在執法上也更為容易及清晰，希望政府會適時再作考慮。