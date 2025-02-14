上周提到，由筆者擔任召集人的議會合作平台「G19」，就2025/26年度財政預算案向政府提出8點共同倡議，當中包括改革公務員增薪點制度。

香港的公務員除了一年一度的薪酬調整和因升職而獲得的加薪外，在大部分同一個職級及崗位下，還可每年按年資增長而獲得增薪，即俗稱的「跳point」。根據最新的公務員總薪級表（適用於中至高層公務員），每次跳point的加薪幅度由約3.6%至最高6.7%不等，加幅往往高於不時引起社會討論的年度薪酬調整。例如由總薪級表第44點（月薪119,650元）「跳」至第45點（月薪127,700元），增薪幅度便高達8,050元。相對而言，適用於低層公務員的第一標準薪級表，每次跳point加幅僅有約1.8%至2.2%，實際月薪增幅只有300至400元。

需要注意的是，除非已「跳」至所屬職位的頂薪點（現時佔整體公務員約四成），否則公務員可以同時獲得增薪和年度薪酬調整。假設某位公務員在某年因跳point而獲得增薪6%，而該年的薪酬調整加幅為5%，該名公務員便累積可獲加薪達11.3%（複式計算）。如該年度政府因種種理由決定全體公務員凍薪，該位公務員實際上仍可加薪6%。

增薪點制度的原意，是公務員隨着資歷與經驗增長，理應比年資較淺的同事，能夠更妥善、高效地處理更多和更複雜的工作，因而可獲得較高的薪酬回報。但有不少公務員反映，現實是不少年資高、經驗好的同事，其工作質量和績效、尤其在積極性及創意方面，反而未必及年資較淺的同職級人員。

再者，根據《公務員事務規例》，只有在評核期內工作表現令人滿意的公務員才可獲增薪，而非所有人都必然可每年跳point。據悉在十多二十年前，每年都有幾個百分點的公務員因表現欠佳而不獲增薪，有關比率本已不高，但近年更變成好像不論表現優劣和貢獻多寡，都可「老奉」獲准跳point，難免會令部分公務員失去積極求進、提速提效的動力。

在2020至2023年的3個財政年度，全體約17.3萬名在職公務員當中，就只有32名公務員不獲增薪，與一般市民認知當中，表現欠佳的公務員的比例相距甚遠，反映現行的評核和增薪制度出了頗大問題。

筆者建議引入更賞罰分明的三級增薪制度。一是只有表現真正達標、令人滿意的公務員才可獲增薪；二是表現平庸、得過且過的，必須嚴格按照機制不獲增薪；三是表現特別優異尤其在創新和提效方面有貢獻的，可獲發一次性的薪酬獎勵，已達頂級點的公務員也有機會獲取。有關獎勵支出，可來自部分公務員不獲增薪省下來的開支。至於表現持續欠佳的，除了不獲增薪，更應加快相關程序將其解僱。上述三級制雖不能為政府即時節省大量開支，但應能有效提升公務員的積極性和工作績效，達致長遠減省人手和薪酬開支，希望政府認真考慮。