特區政府財赤高企，庫房乾塘，揚言要開源節流。開源未見新招，節流也未見向公務員及官員自己下手，反而在民生開支上一削再削。以公營醫療為例，當局檢討多時的公立醫院收費已到尾聲，檢討涵蓋所有服務，除了早前表明非緊急病人日後使用電腦掃描或磁力共振等檢查項目，要逐項收費外，有消息指出，急症室收費亦會分為兩級制，只有即時或短時間內須接受治療的危殆及危急病人可免費。緊急、次緊急及非緊急病人的收費將大幅增加，由現時的180元提高至與私家診所相若。

有議員建議將急症室收費上調至300至400元，以早前筆者到私家醫院門診求診為例，3日診金連藥費為500多元，如需服食抗生素更要600至700多元。公院急症室收費即使加至300至400元，仍跟私院有距離，對當局希望減少濫用、紓緩公院壓力的目的，未必有太大幫助，惟加價對基層病人影響至巨，卻是不爭的事實。

病人組織預計，公院各項收費大增後，必會導致基層有病也不敢醫，令病情惡化。過去急症室是基層的「救命稻草」，日後恐怕會變成「你死你事」。而所謂危殆病人才能免費，意即病人已到半死昏迷階段，否則冇錢冇得醫。香港公營醫療淪落至此，委實叫人心酸。

可以看見，所有民生開支全面削減，福利大縮水，在經濟不景之際，民生維艱。偏偏特區高官、議員和公務員不肯減薪，繼續薪高糧準福利好，官民冰火兩重天，彰彰明甚。其實，現在已是良政善治新時代，立法會議員人數是否不可縮減，實在叫人疑問。單是《財政預案算》發表當日，有議員邊聽邊睡覺「釣魚」，有議員則利用手機買賣股票，沒有最混帳，只有更混帳。