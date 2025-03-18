特朗普上台後，跟一眾盟國搞得好不愉快，不僅歐洲跟美國離心離德，就連一向聽教聽話的小弟加拿大也起而反抗。美國國務卿魯比奧日前到訪加拿大魁北克，參加G7外長會議。甫落機竟獲加方以超迷你紅氈「歡迎」，紅氈長度只比飛機樓梯長一點，而且跑道地面還有積水，擺明就是羞辱。

難得魯比奧不以為意，繼續笑笑口落機，不知是大方還是無知。事實上，魯比奧上任至今無甚作為，早就被美媒嘲諷投閒置散，甚至言之鑿鑿傳出，魯比奧最多只幹18個月便下堂求去。18個月太長，以特朗普第一個任期為例，炒內閣官員如食生菜，魯比奧可能捱不到18個月就被炒了。

君不見，美烏官員在沙特協議俄烏暫時停火30日後，魯比奧隨即向俄羅斯施壓，指球已踢到俄羅斯腳下。但此舉對俄羅斯究竟構成甚麼壓力呢？他以為這樣就能逼俄羅斯接受停火，卻看不到俄軍現時形勢大好，連庫爾斯克州也幾近完全收復，完全沒有停火的必要。須知美國已沒有太多牌可打，普京若然不接受，美國還有甚麼招數使出來？所謂「毀滅式」經濟制裁，對俄羅斯並不奏效，魯比奧自以為得計，其實只是將美國陷入被動。

再看今次G7外長會議後發出的聯合聲明，幾乎都是由歐洲代表為主導，魯比奧靠邊站。現在連魁北克省也用紅氈來羞辱他，美國面子蕩然無存，其無能表露無遺。

眾所周知，魯比奧過去只是一個以反華著稱的政客而已，沒有真材實料。特朗普之所以相中他，主因還是他表現得忠心耿耿。可惜無能就是無能，何況他早前還因為聯邦政府裁員，而跟特朗普身邊紅人馬斯克在白宮吵大鑊，完全不懂看主子面色，據聞已引起特朗普不耐煩和不滿。