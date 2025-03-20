特朗普無差別徵收關稅，以及在俄烏和談的立場上，完全不顧盟友利益，已激起反效果，歐洲多國皆驚現反美浪潮。日前有法國政客提出，法國應向美國收回自由女神像，因為美國已不再體現這座雕像所代表的價值觀。遭白宮美女發言人回嗆，斥法國人不用說德語全靠美國，堅決不會歸還女神像，兩國關係更形低落。

這類口水戰當然沒有多少意義，法國也不可能真的向美國收回雕像，但一節見則百節知，過去歐洲和美國靠近，法國人即使內心多少有點看不起美國人，但表面上兩國依然堅守共同價值觀，在大部分國際事務上共同進退。尤以上屆的拜登政府跟馬克龍政府最為友好，在俄烏戰爭同聲同氣。

詎料特朗普上台後，一切變了樣。美歐雙方互徵關稅，固然令兩國政府大為不悅，但最致命的分歧，還是體現在俄烏和談的態度上。特朗普急於求成，撇開歐洲和烏克蘭跟普京協議，激起巨大反彈，甚至戲子總統澤連斯基，也沉不住氣在白宮跟特朗普開火。歐洲多國民調皆顯示，歐洲人對美國不信任的比率急劇上升。

就連美國小弟加拿大也難逃被壓榨，難為杜魯多時期對特朗普卑躬屈膝，之前更奉美國之命拘押華為太子女孟晚舟，中加關係跌至冰點。可如今特氏反臉不認人，更多次出言侮辱。結果加拿大人拒絕再忍，全國皆有將美國貨下架的活動，過去隨處可見的美國國旗更被丟入垃圾桶。這樣胡攪下去，必然令歐美更加離心離德。可惜歐洲人過於傲慢，腦袋卻不靈光，依舊堅決反華。最近的G7外長聯合聲明，刻意不提一中政策。其實，他們要是夠聰明，好應該積極拉攏中國，既可增加跟美國的談判籌碼，亦可撬動中俄之間的關係。