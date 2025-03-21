全球首富馬斯克跟美國總統特朗普走近後，賦權率領政府效率部，又是查數又是裁員，風頭甚勁。加上他肆無忌憚四出干政，公然支持德國和英國極右政黨，更是犯了歐洲大忌。如今，不僅聯邦政府各部門出現反彈，世界多地更出現抵制馬斯克的浪潮，旗下特斯拉的股價大幅插水。

特斯拉近期的股價暴跌、市值腰斬，受惠於特朗普勝選的股價升幅已消失殆盡。更因為馬斯克沒有官職卻操聯邦政府生殺大權，完全欠缺法理依據，美國民眾也忍無可忍，到處都有人走到特斯拉門市外示威。事實上，今年1月美國賭城的特朗普酒店門外，便有一輛特斯拉Cybertruck爆炸，儘管當局刻意淡化事件嚴重性，但明顯就是衝着特、馬二人而來。

在歐洲的反馬斯克浪潮也是不遑多讓。丹麥退休基金日前透過美媒宣布，他們要將特斯拉列入黑名單並將其清倉，原因之一，就是馬斯克介入美國和歐洲政治。而在本月初，法國南部經銷商也有12部特斯拉電動車被縱火焚毀。

眼見特斯拉的股價插水，馬斯克不得不承認，要同時兼顧政府效率部和做生意，十分困難。儘管他仍然擺出迎難而上的姿態，但是商人重利，視錢財如命根，馬斯克也不可能例外。長此下去，他還能堅持參與政治多久呢？

事實擺在眼前，特朗普上台至今一事無成，由本國經濟到國際局勢，都只有添煩添亂。馬斯克過了一把權力癮，但得罪人多、稱呼人少，連累生意受挫，遲早將自己公司跟特朗普一起攬炒。作為旁觀者，目睹這個所謂全球民主大國，今時今日竟然出了此等執政者和亂象，也不是不好笑的。美國愈亂，整個西方世界也會跟着亂，對中國以及全球南方來說，未嘗不是好事。