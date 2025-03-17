七國集團（G7）外長會議結束，會後發表聯合聲明，俄羅斯和中國再次成為眾矢之的。聲明一方面重申，堅定支持烏克蘭捍衞領土完整，促俄羅斯接受與烏方平等的停火條款，否則將面臨進一步制裁；另一方面加強反華立場，不再提及奉行「一中政策」。西方國家永遠需要製造敵人以維持其霸權的合理性，但今時不同往日，口頭強硬是否等於拳頭也夠強硬？

俄烏和談仍然膠着，早前美烏兩國達成停火30天協議，但需要得到俄羅斯首肯。美國中東問題特使威特科夫，特地飛到莫斯科與普京會談，但普京完全不給面子，傳出要威特科夫乾等8小時的消息，被外媒形容為向美國擺下馬威。與此同時，俄軍收復庫爾斯克州已接近尾聲，大量烏軍被俘，連特朗普也不得不開口求情，要求不要攻擊準備撤退的烏軍。

顯而易見，俄羅斯勝券在握，G7只能擺出強硬團結的姿態，冀輸人唔輸陣。但只要美歐不派兵參戰，單靠所謂的制裁根本嚇不倒俄羅斯，要改寫烏克蘭敗局更是不可能；但若參戰，亦即意味會掀起特朗普口中的第三次世界大戰，美歐絕對不敢輕舉妄動。

至於不再提及一中政策，亦是刻意跟北京抬槓而已。台灣民進黨政府對此喜形於色，但正如G7面對俄羅斯虛有其表一樣，西方借台獨搞大陸，是否就等於它們敢承認台灣獨立？美歐連俄烏戰爭也不敢派兵參加，又豈會為台灣而戰？除了口頭強硬，搞一些小動作，根本無濟於事。

更不必說，G7不止國力衰退，就連經濟體量，亦不如中國領頭的金磚及全球南方。錢又冇，軍力大不如前，又不敢參戰，只能死剩把口。G7色厲內荏，聯合聲明猶如夜行人吹口哨──自我壯膽，徒令人覺得可笑。