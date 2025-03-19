影響力早已大不如前的七國集團（G7），日前在政經實力衰敗得最快的加拿大，而且還是一個名不見經傳的偏遠城鎮，舉行了自特朗普重新上台後的首場外長級會議。

是次會議的第一焦點原本是俄烏戰事，尤其是美國與歐洲對停火談判及應否跟俄羅斯復交的嚴重分歧。第二焦點是特朗普向世界各國、包括G7內的歐洲、加拿大及日本等盟友瘋狂加徵關稅，引發多國輪流加碼回敬報復，歐美股市大幅波動，全球經濟衰退迫在眉睫。但很奇怪，會後大家突然好像集體失憶似的，焦點竟落在北京與台灣身上。

事緣G7外長聲明有關兩岸關係的內容，首度用上了北京「脅迫」台灣的字眼，與特朗普上月跟日本首相石破茂會面時新改用的字眼相同。更重要的是，聲明中G7支持「一個中國」政策的字眼不見了，此舉自然引起北京強烈不滿，連日狠批。但其實，這是否聲東擊西的掩眼法呢？

細心看，今次G7聲明缺少了的最重要內容，並不是「一個中國」，而是過往強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及繼續向烏國提供軍事及經濟援助的字眼，改為要求俄方接受烏方的停火建議，否則便會面對更嚴厲的制裁。但其實有關建議根本不是來自烏方，而是由美國提出的。

對於關稅問題，美國與G7內的其餘6國更是話不投機半句多，聲明基本上隻字不提，僅將各國以至全球的經貿問題，全部甩鍋於中國，包括甚麼非市場手段、出口補貼、產能過剩等等，也是一種掩眼法，用以掩飾G7諸國就關稅問題達不成任何共識，美歐加日貿易戰即將全面開打。很明顯，G7已成了美國和特朗普的傀儡，英國、法國講過的所謂道義、勇氣、獨立自主等，統統都已不見了！