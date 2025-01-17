特區政府近年面對財赤，主要原因之一是醫療、社福及教育三大經常開支，在過去10年增長快速。其中本財政年度的醫療衞生開支高達1,279億元，當中86%，即1,095億元屬經常性，按年上升4%，佔整體經常開支19%，與10年前比較急升超過一倍，預計未來還會有增無減，主因是人口老化與服務提升。有關問題大家必須嚴肅面對，否則在不久將來便會像某些國家的醫保制度般「爆煲」。

其中一個應對方法，是加強公私營醫療的分工協作，將兩者打通，更有效地善用醫療資源和人手。關鍵之一是提高私家醫院收費的透明度，不少有一定經濟能力的市民，包括長者，都擔心私院收費好似無底深潭，寧願依靠公營醫療。另外還要做到病歷資料互通，令醫護人員可以參考到病人在私院及私家醫生的病歷。

當局亦要加強打擊公營醫療系統的濫用及浪費問題，包括急症室的有效使用，過量、重複地派藥及領藥，以及近日引起社會關注的移民港人「回流醫病」問題。政府過去對上述問題指出了許多執行上的困難，但市民希望聽到的是解決問題的方法。除了通過調整收費和立法等手段去解決，善用科技，改善行政，加強宣傳教育及資訊發布，亦同樣重要。

除了將公私營醫療打通，將中西醫及各類輔助醫療、基層醫療服務打通，對於善用資源人手及提升市民健康都有很大幫助。另一個正在開始打通，並且是由市民、市場自行打通的，是香港與內地的醫療服務。

十多年前，大家都難以想像現在會有那麼多香港人走到深圳、大灣區，以至更遙遠的內地省市去整牙、做體檢，甚至是看專科和做手術。原因其一是香港的私營醫療收費太高，公營醫療則輪候時間頗長；其二是內地的醫療服務水平近年大幅提高，增強了市民的信心，並且「性價比」高。這個「北上求醫」的趨勢未來將如何發展呢？香港的醫療政策、醫護人手規劃、醫院設施建設等，應當如何配合和調整呢？筆者認為政府應就此進行一次全面的研究及檢討。

其實控制醫療開支增長最徹底的辦法，是從源頭提升市民健康，治於未病，以及避免小病變大病。政府早於1997年制訂首個「健康城市計劃」，2007年再發表《在香港推展健康城市計劃的指引》，但多年來似乎都看不見有何具體措施或成績。故此3年前筆者提出議案，敦促政府加快實踐有關「健康城市」目標，包括加強預防性的治療，從城市規劃、建築設計，以至康體政策及飲食習慣等多方面提升市民健康。

今屆政府發表了《基層醫療健康藍圖》，成立了「基層醫療署」和「健康促進處」等新架構，然而在推動運動普及化和健康飲食文化方面，仍有很大改進空間。希望政府加倍努力，盡快做出成績。