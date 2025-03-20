美國總統特朗普與俄羅斯總統普京就俄烏停火問題通了電話，據報談了一個半小時，未有像之前的美烏會談般強烈爭吵，不歡而散。至於會談成果，美方上下都極力唱好，包括俄烏雙方暫停攻擊對方的能源及基建設施、實施黑海海上停火以保障商船安全、同意進行較大規模的戰俘交換、就中東及紅海局勢交換意見，以至舉行美俄冰上曲棍球比賽等。

然而，這與特朗普在會前提出的雙方全面停火30日仍相距甚遠。俄方僅同意暫停攻擊烏方的能源及基建設施，意味俄軍可繼續包圍、俘虜以至剿滅在庫爾斯克州的烏軍，甚至進一步在烏東攻城略地。俄方在會後再提出了多項停火條件，包括要求烏克蘭停止在境內強制動員（即徵兵）及重新武裝烏軍，以及美國等盟友必須結束向烏國提供軍事援助及情報分享，等同叫烏方無條件棄械投降，而並非單純的停火。

正如前文所述，特朗普在與俄羅斯談判前極力打壓烏克蘭，令烏軍的戰鬥力與士氣迅速崩潰，俄軍在多條戰線都氣勢如虹，令美方的談判籌碼大減。今次美俄通話成果寥寥，俄方在會後（相信在會上也是如此）繼續獅子開大口，特朗普可說是自食其果。

那麼今次通話對特朗普而言是否失敗收場，一無所獲？也未至於，例如暫停攻擊烏方的能源及基建設施，皆因烏國的五成礦產與能源開發權將送給美國，破壞有關設施如同直擊美方。黑海停火對美國的商船及航道利益也至為重要，這亦是特氏破例下令空襲也門叛軍青年運動的主因。總之錢才是重點，重要性遠高於軍事安全或面子考慮，烏國的利益更是不值一顧。至於冰球比賽，如果真的打得成，讓美方大炒俄方也無所謂喇！相信普京會識做的。