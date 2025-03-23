香港人有多富裕？有調查顯示，本城人均財富長期位列全球三甲，跟盧森堡和美國處於相近水平。港人不但富有，而且長壽，平均壽命不是盧森堡和美國人所能比擬的，在全世界應是處於第一、第二位之間。可惜這只是表面風光，在現實上，很多市民活得並不快樂，幸福指數一直偏低。

2025年「世界幸福報告」剛出爐，全球各國之中，芬蘭排在第一位，接下來依次是丹麥、冰島和瑞典。美國則是第24名，新加坡是第34名，中國內地第68名，香港第88名。調查對象合共有140多個國家或地區，而所謂既富且壽的香港人，排名竟然連中游位置也擠不進，只能處於中間偏下的水平，就連印尼和菲律賓兩地，也比我們強。

過去不少人指出，雖然香港人均薪酬不低，但樓價亦高，市民置業十分困難，故幸福感偏低也是正常之事。然而，近年本地樓價已大幅度回落，跟高峰期比較，下跌接近三成，在同一段時間，市民的薪酬仍有輕微升幅，失業率一直在低位徘徊，按理生活條件應略有進步，何以幸福指數卻不升反跌？跟2024年比較起來，今年香港人在幸福感的排名榜上，又下滑了兩名。

梁啟超曾說：「苦樂全在主觀的心，不在客觀的事。」是否覺得幸福、快樂，不一定是取決於物質生活，很大程度上，是看人們的心境和感覺。香港人的儲蓄率高，很多人打開存款簿，彷彿都能見到大堆白花花的銀子，但這又如何？不少市民還是不能安下心來，明明香港號稱由亂及治，有時候看新聞報道，卻仍是讓人覺得風聲鶴唳，很多人都沒信心說，明天一定能過得更好。施政必須先理順人心，如何去理順人心？那就是管治者的責任了。