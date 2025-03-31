特朗普第二個總統任期第一次開戰的對象，是也門胡塞武裝組織，後者是也門內戰中要求獨立的地方政府。美國發動戰爭是屬總統特權，抑或要國會授權，在特朗普之前，當民主、共和兩黨分掌政權，往往是爭論點。但今次，一是美國不承認胡塞政權為主權政府；二是現時共和黨一黨獨大，行政與立法、司法權都集中，民主黨無力抗衡。特朗普可以用總統命令發動戰爭，襲擊胡塞武裝只是小試牛刀，他有可能在今後4年任期內發動其他戰爭，不受制約。

美國炸也門，亦出動地面部隊入侵，侵襲的方式近似以色列在加薩採取的行動。美國沒有佔領也門的企圖，目的在破壞與殺傷，連續轟炸加有限的地面進攻，以及對當地的全面封鎖、全面制裁，可是效果大不如以軍之於加薩。一是也門地廣人稀，經濟落後，可炸的有限，破壞作用也有限。農牧社會，缺乏工業基礎，社會經濟條件落後，美軍難集中破壞。二是美國缺乏當地情報，攻擊都是無的放矢，擊不中胡塞的導彈等關鍵設施，徒浪費彈藥。正因缺乏當地情報，地面進攻也只是顯示實力，沒有實效，且不敢久留。

美國與胡塞之戰是全球最大經濟與全球最窮經濟之爭，胡塞已與沙特阿拉伯有10年戰爭，以落後的經濟、軍備，面對美國先進裝備的沙特聯軍，不單止不敗，且打至沙特放棄戰鬥，恃的是軍民的士氣，以及善用伊朗的支援，便能在紅海與美國對峙，迫使美國與之一戰。但美國一如沙特，可以戰勝胡塞嗎？

其中關鍵的是人不畏死，奈何以死懼之。胡塞的抗戰成本極低，但若擊中美軍航空母艦或其他軍艦，有所死傷，美國便是戰敗。胡塞不惜死，美軍怕死傷，這個不相稱的底線，便抵銷了美國與胡塞不相稱的武力優劣，實際優勢可能便在於胡塞。美國與以色列沒法像對付哈馬斯和真主黨般，使用斬首行動，胡塞的戰鬥力便可保持。

胡塞不需要把以色列和美國打敗，只需保持打擊能力，美以受擾要作出防衞，便足以牽制它們。一是對以色列海運進口的打擊，包括對港口以外以色列船隻的打擊，現在還加上美國艦船。紅海危險，印度洋附近亦不安全，胡塞保持對航道以及以色列南部的襲擊能力，對美以都會構成頗大的成本和風險。一旦胡塞得伊朗全力支援，來自胡塞的威脅與風險將更大。