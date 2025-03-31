特朗普的對外戰略大計可謂「任重道遠」，有幹得成的，有幹不成的。幹得成的，包括通過搞定俄烏之戰瘋狂掠奪烏克蘭資源；進一步控制和巧取豪奪歐洲；利用巴以戰爭在中東擴大戰略成果、打垮伊朗，令阿拉伯世界臣服；將巴拿馬運河、格陵蘭、加拿大收歸美國所有；在印太地區進一步控制盟友和收編準盟友。

特朗普幹不成的，是打不垮中國和俄羅斯。中俄對美會愈戰愈勇，不過這絕不代表中俄可以輕敵，絕不代表中俄壓力會減輕，絕不代表美國會放棄對中俄的進攻。當美國搞定了它可以搞定的上述目標後，它會以十倍的瘋狂、百倍的努力，向中俄特別是中國進攻。這個時候，老美會極力拉攏莫斯科，分化中俄，集中孤立及打擊中國。

上述局面，會在未來4年發生。特朗普要幹成的事情並不會遇到巨大的抵抗，因為美國和它要整垮的那些對手實力太過懸殊，而歐洲、中東、阿拉伯世界內部各懷心思，一盤散沙，很難全力堅持抗美。山姆大叔一向是威逼利誘、軟硬兼施、分化瓦解的高手，而這些國家骨子裏都對美國患有恐懼症、軟骨病，它們內部充斥着「美國代理人」、「親美派」。更何況，特朗普和歷屆美國總統都不同，更兇悍，對它們直截了當，「動手吊打」，烏克蘭總統澤連斯基、加拿大前總理杜魯多就是人辦。在特朗普的淫威下，它們頂不了多久。當特氏得手後，一定會大肆膨脹、乘勝追擊，中俄對美要準備決戰，最有力量的是團結一致，聯合抗美。事實上，中俄聯手是美國最害怕、最不願意看到的；老美清楚，中俄聯手，它就絕對沒戲，一定慘敗。

從拜登到特朗普，這些年都在利用一切挑撥離間中俄關係，老美也知道，中俄簽有歷史上最高水平的戰略合作關係，但還是要「見縫下蛆」。以特朗普的性格，他是會一邊「下蛆」，一邊真的有所動作，然而當他見到中俄聯手不可撼動，就會隨機收手。他是真老虎，也是紙老虎。