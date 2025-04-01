民進黨當局執政多年一直致力謀獨，令台海局勢持續升溫，台灣亦被外媒評為全球最危險的地方。最新消息是，日本政府日前首度公布因應「台灣有事」的計劃，目標是在約6天內撤離約12萬沖繩居民。所謂春江水暖鴨先知，東京當局這一舉措無疑對外釋出明確信號：台海衝突的可能性已經急劇增加。

近年兩岸關係緊張，稍為理性的人都知這趨勢若發展下去，早晚會開戰。但民進黨政府為了安撫支持者，一直聲言北京不敢動武。但同時又推廣全民防衞理念，號召島內民眾反共保台云云。

正常來說，既然民進黨當局教唆民眾加強戰備，一眾高層應該身體力行，發起全黨黨員簽署承諾書，承諾一旦爆發台海戰爭，會堅守台灣。諷刺的是，一些與民進黨政府關係密切的富裕人士，甚至還有些是民進黨中人，據悉正悄悄準備退路的方案，包括把資產轉移到海外。

大家應該還記得2019年期間，香港反對派政客一直高呼「核爆都唔割席」。之後一眾頭面人物被拘捕，泛民內部立即樹倒猢猻散，出現割席潮。這方面最為人熟悉的，是身負多宗刑事控罪的立法會前議員許智峯，夥同丹麥政客偽造證據，在保釋期間離港流亡。民進黨當局的行徑和這些香港黃絲無異，站在煽惑他人的最前線，但在關鍵時刻隨時溜走，完美示範了何謂「叫人衝，自己鬆」。

香港反修例運動發生至今已5年多，許多香港人移居海外，其中最受歡迎的目的地之一是台灣，目前已有數萬人獲得當地居留許可證。既然台灣政府收留了他們，一旦兩岸發生戰爭，這批在台黃絲港人應該留下來，為所謂的守衞台灣而戰，千萬不要變成翻版許智峯，被人恥笑一輩子。