毛澤東、周恩來在1970年代提出三個世界論。據此中國要拉攏第二世界的歐洲、日本，以對抗第一世界的美國與蘇聯。但半個世紀之後，時移世易，蘇聯已瓦解，俄羅斯至多還留在第二世界。歐洲、日本被美國打擊，無復當年發展聲勢，二者經濟相對美國大幅衰落。反而中國一枝獨秀，幾近替代當年蘇聯地位，與美國抗衡。

歐盟、日本和美國一起去工業化、金融化，在國際市場上造就了中國急速工業化與出口成長，佔全球首位。可同時亦協助當年屬第三世界的大國，如印度以工業化及比中國更大的人口隨中國崛起，形成今天全球南方，也不僅印度，它們正逐步與美國乃至中國分庭抗禮。只要國際不出現世界大戰，即使金融危機也主要限於金融化的國家，反有利工業化為主的國家，如中國、印度乘時發展。沒有戰爭，全球工業化技術和設備普及，全球南方的人口大國便最得利。首先是中國，其次是印度，隨後可能便是印尼，而不是人口稍次、但政治經濟不穩的巴基斯坦、尼日利亞和巴西。

現按購買力平價計算的GDP，中國經濟規模已剛超越美國；印度居第三，相當中國一半；印尼第七，為中國的八分之一，印度的四分之一。增長勢，印尼高於印度，印度高於中國。後兩者經濟潛力巨大，有餘未盡，正追趕中國。

中國、印度、印尼三個亞洲國家若能合作，依現時工業化發展，將可主宰今後世界經濟，把美國歐盟日本邊緣化。歐日人口趨跌，即使美國靠非法移民穩3億人口，人口紅利和規模效益不可與中國雙印比較。中國與其跟美國為首的西方老大國家妥協、合作，倒不如與印度印尼的近鄰擁抱，建立全球最大的多重雙邊體系，互補有無，也帶動周邊國家進一步增長發展，抵銷美國西方的保護主義帶來對亞洲、對世界經濟的破壞。反過來，中國雙印能堅持並維護區域自由貿易，足以推動國際市場重回自由化、全球化，形成人類命運共同體的廣大經濟協作基礎，意義更不僅是三國自身發展，及對美國的抗爭。

中印本是千年文化交流的鄰國，印尼受中華文化與印度教薰陶，文化相近，且更重要的是三國沒歷史仇恨、不可解的領土糾紛，以共同開發為念，甚麼問題都可解決。中印聯手更可致力消除英國埋下的宗教衝突，平息南亞矛盾。