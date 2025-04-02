按照美國的政治傳統，現任總統通常不會對前任總統進行政治清算。然而，共和黨籍的現任美國總統特朗普第二次執政至今，到處樹敵，一一報復曾經「迫害」他的民主黨政客。這意味着特氏4年後卸任，很大機會成為反對派勢力清算的目標。

事實上，特朗普第二次競選總統的時候，已經面臨一系列司法糾紛，包括：涉嫌處理機密文件不當、推翻2020年總統選舉結果，以及偽造文書案等。他勝選後，有些案件因為總統享有豁免權而獲法院撤銷。由於特朗普與民主黨勢不兩立，徹底撕破了臉，民主黨在特朗普下台後，極有可能先在輿論清算特朗普，利用手上控制的媒體對特氏進行大規模的負面報道，將其描繪為導致國家問題的根源，然後在法律領域對他進行清算。

由此不難推測，特朗普未來4年的最大工作之一，是要防止自己卸任後被重新起訴，保證任期結束後逃過一劫。其中一個辦法是修改法律，允許自己可以第三次參加並勝出總統大選，繼續獲得法律豁免權。特朗普近日已證實他有這個想法。不過這種改革需要得到國會等相關機構支持，難度很大。

特氏的另一個方法是犁庭掃穴，徹底清除民主黨勢力，令共和黨成為美國唯一執政黨，同時增強他在黨內影響力，讓共和黨人在自己卸任後，為其提供政治庇護。惟共和黨內有不少人不滿特朗普，縱使下任總統是其親信，為了個人利益，隨時也會出賣他。換言之，特朗普卸任後遲早會被報復。難怪不時有傳聞指特氏擔憂下台後會被法律追責，有意尋求俄羅斯政治庇護。從這點來看，他近來顛覆數十年來的美國外交政策，逐步向俄靠攏，與普京保持特別友好的關係，就顯得很合理了。