外交部長王毅在俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古訪華之後訪俄，並與普京會面，相信是落實普京與習近平日前通電話時達致的協議安排，主要關乎俄烏戰爭可能變化的應對之策。背景是英、法、北約等和烏克蘭決議與俄大戰，美國還在猶豫，也大有可能參與，使俄烏戰爭的停火談判中斷，反會演變成更大規模的戰爭。即使北約和歐盟各國未有共識，英、法、波蘭聯軍在烏克蘭反攻和進侵俄羅斯，似已是箭在弦上待發。這樣的戰爭，將不同於現時北約隱蔽地與烏克蘭的聯合軍事行動，而會是公開的大決戰。

面對如此的大戰危機，俄羅斯要保證取得中國的協助。一是外交；二是經貿，主要是油氣出售的收入；三是戰備所需的零部件和機械供應，支持俄羅斯的軍工生產；四是中國給俄羅斯公開明確的政治支持，以此阻嚇和牽制北約對俄在烏克蘭戰場上的出擊。中國於此時在台海舉行鎖島行動的大型軍事演習，正是向美國表達，若美國與歐盟合攻俄羅斯，中國大可借此時機武統台灣，終止台獨的鬧劇。美軍若不敢出全力參戰烏克蘭，實際便是中國助俄羅斯一戰。

通過王毅的訪問，傳達了中國政府的誠意與決心。中俄關係牢不可改，不是一時的政治投機，而是長期的回溯到歷史淵源的緊密關係。既打消特朗普分化中俄的主意，也表示出在俄羅斯與美歐的戰爭中，中國甚或進一步與俄合作來抵抗。同時中俄公布會聯手推動國際政經的多元化、多極化。在對美西方防衞之餘，這將是中俄準備政治與外交出擊的宣示。

美國曾經尋求與中國聯手，形成新的G2來主宰世界。但一如蘇聯與俄羅斯的經驗，美國都會包含着重大陰謀，如瓦解蘇聯，在《明斯克協議》中欺騙俄羅斯。美國應是目的在欺騙中國，不是希望中美合力推動世界和平發展。俄羅斯已拒絕被美西方再一次欺騙，在俄烏戰爭和談上堅持不讓步。中國也在美國拉攏底下，更公開和更認真地與俄羅斯合作。特別是際此烏戰可能惡化，歐洲可能大戰之際，下月習近平訪問俄羅斯，與普京會談，應是開啟新的中俄戰略性的國際合作。

中俄關係是雙贏，且有利世界和平；中美關係充滿美方的謊言與欺騙。有了中俄堅實的合作基礎，才可抑制美國霸權主義和促成多極化的世界，讓世界可以擺脫來自美國的破壞。