特朗普課徵的報復性關稅震驚全球，數字誇張到令人難以置信，但美國企業研究院與特朗普團隊引用論文的原作者都跳出來打臉，認為美國政府犯了低級錯誤，代入了錯誤的系數，讓課徵的關稅成為本來的4倍之多。

美國貿易代表辦公室將關稅對進口價格的變動數值設定為0.25，但實際上這個數值應是0.945，也就因為錯用系數才導致數字大亂。若代入正確系數，日本、台灣、中國、南韓、歐盟都應該是10%才對。特朗普團隊聲稱課稅的依據，來自芝加哥大學布斯商學院經濟學家尼曼，以及其他3位經濟學者於2021年共同撰寫的一篇論文，但尼曼投書《紐約時報》說明：「就我的研究而言，我會代入的系數是他們使用那個數字的4倍，因此，他們計算出來的逆差也比實際情況高出了4倍。」

這一切就是一場烏龍？抑或這根本就是故意為之？之前便有消息傳出，美國為這次調高關稅提供了許多方案，但直到公布前3小時，才由特朗普拍板定案。而特朗普本身就語不驚人死不休，從他多次講錯美歐、中美的貿易逆差數據，以及美國對烏克蘭援助金額就可得知，精確的數據從來不在特朗普的考量範圍內。特朗普要的一直都是引人關注的效果，只要能成功博取眼球，就算數據全錯他也毫不在乎。

所以，更可能的情況是，特朗普刻意選擇一個會引發震撼的驚人數字，以便進行他的「戰略性叫牌」。事實是，除了中國等少數國家敢正面對抗外，多數國家與地區立刻選擇屈服，讓特朗普獲得了相當程度的未來談判優勢。然而，這種純粹賭徒式的做法也進一步斲傷美國在全球的信譽，長遠來看，世人對美國的信賴將大幅下降，只會讓整個世界的秩序更加混亂。