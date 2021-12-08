灣仔律敦治逾百年歷史海軍界石遭移走　團體要求原址保留

界石是香港以往用作標明地界的方法，現時已失去作用的它們藏於大街小巷或郊野密林之中。有關注團體指出，前身為海員醫院及皇家海軍醫院的灣仔律敦治醫院，內有3座標記為「I.L.86」的海軍地段界石正被移走，在場工人雖聲稱會把界石保留，但具體去向仍然未明。團體相信以上的海軍界石是1873年成立的皇家海軍醫院遺迹，要求原地保留；又直斥當局若要拆除及移走相關界石，理應表明負責部門及交代保育計劃。東網現正向發展局及地政總署查詢。

上述3座正遭清拆的「I.L.86」海軍地段界石分別為AD13、AD32及AD33(AD為Admiralty Boundary)。團體「香港行跡」認為，今次當局移石之舉與目前香港灣仔堅尼地道、皇后大道東及船街道路⼯程有關。團體翻查資料，指出「I.L.86」海軍地段理應1876年由殖民地政府轉交海軍，年期為999年 ，其前身是建於1843年的海員醫院。此海員醫院因經營困難，於1873年由英國皇家海軍以沽售醫療船成功購入，並改名皇家海軍醫院。此醫院於⼆次世界大戰期間受到嚴重破壞，遺址位於現時的賽馬會花園位置上。最終此地段於1949年改建爲律敦治醫院。

團體翻查1960年地政處地界圖，發現當時皇家海軍醫院大部分界石保留原位，但其後經歷第二次改建後，大部分界石已消失，已知只剩下AD13、AD21、AD32、AD33。當中的AD21原設於灣仔道入口的拱門門腳，於2016年於興建升降機及扶手電梯工程期間被拆除及於院內保存。

團體建議，進行全港系統性的軍部及海軍界石的分布調查記錄及研究；並將坐落於政府土地上有價值及記錄的界石列入由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點名單。所有新工務工程項目的倡議者和工務部門均須研究工程會否影響上述的有價值及記錄的界石，若有影響便須進行文物影響評估，並訂定緩解措施。

古物古蹟辦事處及地政總署聯合回覆東網，指刻有舊地段編號「I.L.86」的界石位於香港灣仔皇后大道東教育局呂祺教育服務中心對面的石牆，所處位置屬政府土地並正進行道路工程，需拆卸石牆以建設行車路。

由於位於香港灣仔皇后大道東的「I.L.86」界石具有歷史價值，當局要求負責道路工程的承建商妥善保存有關界石。據了解，承建商已將界石暫時移離現址及妥善保存於倉庫，以便進行道路工程。由於有關界石原址位於新建的行車路上，原址重置並不可行。相關部門會探討在接近原址及可行的位置重置「I.L.86」界石，並加入解說，供市民參觀及了解其歷史。