國之將亡，賢人隱，亂臣貴。刻下的香港正是這個光景，正義之士被打壓噤聲，港府庸官廢官充斥，反對派張牙舞爪，氣燄囂張，歪理當真理，暴力當正義，整個社會陷入政治狂熱。最令人心寒的是，這一切改變用了不到兩個月時間，兩個月前會有人信香港墮落到今日的地步嗎？會有人信三權淪陷、警權淪喪至一蹶不振嗎？



元朗暴力事件由懷疑黑幫白衣原居民暴打黑衣示威者開始，惡化成殺入西鐵車廂無差別見人就打，整件事無法無天，令人髮指，必須徹查和嚴懲，這是毋庸置疑的事。但所有犯罪都有動機，白衣人這麼喪心病狂，孰令致之？身為新界東立法會議員的林卓廷，為何帶人深夜殺入新界西，目的何在？當日網上流傳林卓廷要帶領示威者攻陷元朗並拆毀原居民祖墳，雖說流言未為真，但林卓廷現身元朗卻是不爭的事實，他到元朗的目的到底是甚麼，難道真的是保護市民這麼簡單？他當自己是蝙蝠俠？



早在本月中，反對派政客如朱凱廸、鄺俊宇之流，已帶領一班示威者到元朗鳳攸街休憩公園播放仇警辱警影片，存心搞事，結果被當區居民群起趕走，兩人一度躲入商場，最終落荒而逃。「連登仔」一直有「得元朗、得天下」的說法，因為元朗一直是深藍地區，原居民民風強悍，五年前佔中堵路欲鬧至元朗亦不得要領，朱凱廸多次選村長都無功而還，他們對元朗有一種「情意結」，如果說，有人欲藉反修例「大好形勢」入內奪權，雖不中亦不遠。在新仇舊恨之下，「元朗黑夜」爆發，恨錯難返，白衣人固然罪無可恕，但一個巴掌拍不響，反對派呢？示威者呢？



樹欲靜而風不止。網民號召明日「光復元朗」，警方已發出反對通知書，但雙方陣營都殺紅了眼，有沒有通知書根本沒有分別。一場腥風血雨迫在眉睫，香港正衝向車毀人亡的深淵。