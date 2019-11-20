政治話語很多時有兩套，底面不同，要小心聆聽。面對因反修例掀起的危局，中央官員一再說要止暴制亂，這是面的一套話，底的一套未必如是。我估計北京的真正心思，是亂局能馬上解決固然好，不解決也無妨，就儘管看看「黃絲」類香港人還有甚麼招式，你不讓他們盡情使出，又豈能透徹知道對方有幾斤幾両？

一個武林高手與一個庸手對拳，高手明明三招之內可以勝出，他可能偏偏在三十招後才將對手擒下，原因是要熟知你整套拳腳招式，甚至要了解你背後師傅的武功路數，所謂「知己知彼，百戰不殆」。

以中央的實力要在香港止暴，大抵一、兩天內就能做到，偏偏讓你延續近半年，甚至還會任由亂局維持一段時間，那是有原因的。不是說「香港是一本難讀懂的書」嗎？北京就是要借這機會盡量讀懂它。這就是本欄由運動開始，就斷言京港政府會用「拖字訣」的深層原因。一場反修例運動破壞性雖強，但不是沒建設性。人貴乎自知，可惜港人過去尚未透徹了解自己，很多認為港人不會做、不會接受的事，原來不一定。

過去以為香港人不會接受隨意打砸、縱火的行為，原來很多人是可以的；以為絕不會因政見不同而縱火燒人，原來是會的；以為市民不可能自發去圍攻警署，原來是有可能的；以為香港的大學生不敢公然侮辱校長、教師，這樣想的人原來是太傻太天真了；以為香港人忍受不了為時近半年、嚴重破壞經濟的暴亂，原來好些人是能忍受的；以為香港人大多理智，但原來不少人是十分盲目的。

上述種種表現，有多少是外國勢力結合本地反對派煽動所致，有多少是因香港人個性中潛藏的特質使然，阿爺看在眼裏，大抵會重新作全面評估，評估好了，往後再制訂對港政策，才能有的放矢。