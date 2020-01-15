這個年頭要奪權，只需挑動仇共恐共情緒便可，台灣民進黨也是用這一招再執政四年，本港區議會選舉反對派大勝也是同一道理。問過一些黃絲年輕人，到底北京政府在回歸廿二年間如何以暴政殘害港人，他們一個例子也舉不出，但就振振有詞反駁：「到真正有事先至反抗已經太遲」，足見反中情緒已到了不理智的地步。

別看反修例黑暴有偃旗息鼓之勢，這不過是黑手暫時按兵不動且警方大力打擊而已，只要有需要，黑手還是有辦法攪動更大場暴亂的。何時是有需要？立法會選舉是也。在這段期間，港府必須一手硬一手軟徹底平亂，既要斬除黑手，讓政客、毒媒、黃師再無搞事空間；更要安撫市民情緒，化解中港矛盾。

有社會人士提出短期內將單程證每日名額減少以解決中港矛盾，這顯然是切中時弊之見。保安局局長李家超曾在立法會上透露，現時每天一百五十個單程證配額並無用盡，大概只用了一百二十個，既然如此，何不多做一步，索性暫時將名額減至每天百二個甚至一百個呢？

須知道，不少港人認定新移民來港爭奪資源，尤其是他們來港不久已獲配公屋，反觀港人則等到死都未能上樓，醫院床位、幼童學額皆有同樣爭議。偏偏港府至今沒有提出科學化的解釋告訴市民新移民並無爭奪資源，反而不斷增加資源拓土建屋配合，耗盡萬億財政儲備也要硬推「明日大嶼」就是一例，怎能不激起更大民怨？

林鄭至今仍說單程證政策是協助家庭團聚，必須尊重這種權利，顯然是捉錯用神。港人不是阻止家庭團聚，而是在資源供求嚴重失衡下，政策應有優次之分，先顧好本地人，再照顧新移民。中央講過，但凡有益香港的事都會做，單程證制度並非鐵板一塊，只在乎林鄭敢不敢向中央反映。當然，如果有人希望幫助反對派完全奪權，為中港矛盾火上加油便不足為奇。