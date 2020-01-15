台灣的蔡英文挾八百一十七萬票連任總統，得票創當地紀錄。小英打正旗號抗拒中共提出的「一國兩制」，結果贏得大量選民支持，反映出北京對台統戰工作全面失敗，未來幾年，要好好重新制訂方針。

中共對台灣的態度，首先要在武力與和平中二擇其一，要麼軍事征服，實行一國一制，要麼設法讓寶島人心回歸。

若是選擇武力犯台，導致死傷枕藉，那是一個風險頗高的選項。中國大陸正大國崛起，未來十年是嘗試彎道超車，取代美國成為世界一哥的關鍵時期，如果攻打台灣，在國際上肯定會遭受譴責，預計還會給列強制裁一段日子，「一帶一路」計劃亦肯定受挫。此後，中美的國力又會明顯拉遠，要「超車」將更加困難。所以，估計中方選擇攻台的機會不大，畢竟超越美國比收復寶島重要，北京不會願意因小失大。待十年、二十年後，中國的綜合實力當真能成為世界第一，你還怕台灣不乖乖來降？

如果中共下不了動武的決心，那就表示將繼續採用和平方案，爭取台灣人心回歸。要是這樣，北京就要揚棄目前的策略，對寶島應採取若即若離的態度，不要過於切近。所謂關心則亂，大陸對台工作亂了套，是因為太關心，寶島之內處處見中共干涉的手影，反倒會使當地人反感。豈不聞老子有言：「取天下常以無事，及其有事，不足以取天下。」

民進黨只擅長選舉，不擅長於執政，由他們掌政，久而久之，台灣人定然離心離德。最重要是中共不要做太多事情，讓民進黨再有炒作藉口，對台的高壓手法固然不必做，懷柔手法也不宜太着迹，太多惠台措施，反而會讓寶島人認為是中共的利誘，戒心可能更大。

老子的另一句名言是：「我無為而民自化。」要知道，為政之道不一定是愈有為愈好的。