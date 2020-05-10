遭遇「暴疫」襲擊，香港經濟受到數十年來少有的衝擊，首季國民生產總值下降了近百分之九，不少人建議政府應該馬上撤銷買賣樓宇的懲罰性稅項，以挽救地產業。在上任特首梁振英時期，為壓抑樓價飆升，曾實施「辣招」，以下三種情況要收重稅：第一，非香港居民在本地買樓；第二，本地人買第二套或多套房子；第三，購入的樓宇在三年內轉售。

按經濟學原則，對市場的限制是寧少勿多，在非不得已時施加了限制，也該盡快撤除。過去幾年，本地樓價拾級而上，政府實施「辣招」，也不是全無道理，不過隨着時間推移，到「辣招」沒有用時，就該盡快取消，讓市場回復常態。市場自由就猶如人身自由，彌足珍貴，外來的束縛應愈少愈好，愈少就愈能有活力。

香港正碰上回歸之後最大的經濟危機，如今「撤辣」正是恰當其時。上述三項「辣招」，就算不是一時盡撤，也應該按序逐步取消，最合理的次序是先撤第三項，再到第二項，最後第一項。

第三項措施是非撤不可的，因為經濟急速下行，失業大軍將會如潮湧現，很多在兩、三年前置業的人，可能要賣樓救命。很多在二○一七年之後「上車」的年輕夫婦，經濟並不特別寬裕，一旦被減薪甚至失業，家庭馬上就會陷入困境，說不定便得賣樓救亡。這批人的經濟本已拮据，賣樓時政府還要徵收重稅，豈不是讓他們百上加斤？

撤銷第三項措施之後，下一步就可能要撤銷第二項作配合。不少人要賣樓套現，市場供多求少，樓價支持力不足，就會出現「崩盤」，製造出另一種危機。所以，政府就應再削減「辣招」，讓本地有經濟實力的人更樂意買第二、第三套房子。至於最後是否放寬非香港居民購買樓宇的限制，卻可容後再議。