醫管局約7,000名員工於今年2月初為求達到一己政治目的，發動醫護罷工，嚴重影響公立醫院服務和病人治療，公眾均強烈要求醫管局嚴肅跟進。醫管局近日向員工發信，表示醫管局大會經過詳細討論和考慮，決定只向經核實曾於2月3日至7日期間「缺勤」的員工，收回已支付的相關工資，並不會就此作出其他人力資源方面的跟進。

事實上，由於上述醫護於抗疫關鍵時刻的自私行為，專科門診和其他非緊急服務減少了約四至六成，服務受較嚴重影響的部門包括新生嬰兒深切治療部、急症科、產科及心導管實驗室服務等，當中有部分預約剖腹手術和癌症治療需要延期，一間急症科病房因人手不足需要關閉，而部分聯網的預約通波仔服務亦需要延期。醫管局如今採取息事寧人的手法，豈能讓市民信服？

筆者對醫管局的決定感到失望，醫護罷工行動在本港疫情期間，以政治凌駕專業，以市民生命要挾政府，是專業失德及罔顧病人生命安危的行為，導致市民對醫管局失去信心，問題非常嚴重。罷工的員工應受懲處而非姑息縱容，單單扣人工而不作追究，對堅守專業的醫護、受影響的病人和他們的家庭是非常不公。醫管局應譴責及嚴懲罷工員工，公開罷工醫護名單，並提出措施保證同類事件不會再發生，重建市民對醫管局的信心。

發起醫護罷工的「醫管局員工陣線」在Facebook發貼，聲稱醫管局在第4波疫情下「清算」罷工醫護，「證明政府以『政治獻媚』凌駕抗疫」。它要求醫管局必須承認工會地位，「勿再矮化合法工會所發起合情、合理、合法之罷工」。

「醫管局員工陣線」成立的目的並不是為救傷扶危，而是於修例風波冒起，其成立宗旨中表明「致力於政治問題」、「支持3罷」等。他們提出所謂的「5大訴求」，與修例風波黑暴的「5大訴求」如出一轍。聲稱維護員工權益的工會，卻以專業包裝政治，已脫離了罷工的本質，在現行法律定義不應被定性為「罷工」。

根據聯合國國際勞工組織理事會結社自由委員會的決定，「純政治性質的罷工」並不在1948年《結社自由和保障組織權利公約》和1949年《組織權利和集體談判權利公約》保障範圍之中。「醫管局員工陣線」既以政治掛帥，置病人於不顧，一邊又要求醫管局「勿再矮化合法工會所發起合情、合理、合法之罷工」，如此異想天開，令人不勝唏噓。

世界醫學協會（World Medical Association）根據2,500年前《希波克拉底誓言》訂立醫護道德，部分法律判案更以《希波克拉底誓言》的標準判案。若小部分醫護藉罷工要挾社會，漠視病人的健康與安危，顯然有違《希波克拉底誓言》，更與其專業精神大相逕庭。

綱紀一廢，何事不生。醫管局對醫護罷工齋扣工資，不作其他跟進，是不負責任、縱容罷工醫護的做法。既然醫管局如此輕輕放下，相信不負責任的醫護下次又會照辦煮碗。作為本港公營醫療系統管理者的醫管局，須向大眾負責，而非只照料罷工醫護的訴求。