近年關於香港大律師公會的爭議一直沒有停止過，尤其是英國二流政客夏博義擔任主席後，更將公會推向風口浪尖。夏博義被稱為「反華政客」，不只是因為他過去的政治背景和種種言論，包括支持「西藏自決」等，更因為他當選公會主席後肆意攻擊《港區國安法》，甚至公開批評法庭對黎智英等人非法集結案的判決，這分明是挑戰本港司法以及國家憲法，矛頭直指中央。他還稱自己不是政客也非反華，誰信？

有趣的是，近日夏博義對《港區國安法》的態度似乎有所轉變或者說有所反覆，認為國安法屬合法及必須，因為大多數國家都有訂立維護國家安全法例，但後來又澄清所謂「合法」及「必須」，只是指有關法例「法律允許的」及「有時有需要」。不說猶自可，愈說愈糊塗，他到底想表達甚麼？

事實上，一個人的政治立場是不會忽然轉變的，夏博義以今日之我打倒昨日之我，說到底還是為了本身利益。有人踢爆，他之所以急急辭去英國市議員職務並退出政黨，除了因為與香港大律師公會主席的身份可能存在利益衝突，也因為受聘於某些涉嫌違反《港區國安法》的被告，而被告的保釋條件之一就是不得聯絡任何外國官員、議員及其服務人員。由此可見，辭職也好，退黨也罷，都是為了掩人耳目。

總而言之，香港大律師公會由英國二流政客任主席，不管怎麼說都是很不正常的事。須知公會並非一般民間社團，而是被賦權頒授大律師資格的法律組織，更是司法人員推薦委員會其中一名當然成員。如此重要的法律組織由英國政客把持，不能不令人懷疑香港竟是誰家天下？中央駐港機構警告，大律師公會如繼續被夏博義等外國政客把持，只會作繭自縛，走上一條不歸路。這顯然不是無的放矢，大律師公會再不回歸正軌，遲早被收拾。