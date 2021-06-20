早前立法會由黃國健議員提出的《全方位增加土地供應》議案辯論，由於內容涉及徵收土地空置稅，在得不到親商界背景議員的支持下，議案被否決。本來，有關討論也沒有引起社會太大的關注，但是日前某報刊登了某位立法會議員的專訪，內容狠批工聯會挑動社會矛盾，是「玩概念，玩鬥爭」。專訪一出，可謂一石激起千重浪，既然專訪提到工聯會，筆者也樂於對號入座。

說實話，該位議員縱橫香港政壇多年，筆者對他並沒有太大的厭惡感，亦無意針對其個人，更值得關注的是其背後一股難以撼動的勢力。該議員曾經說過，「（地產）業界也不想樓價太高，只想貨如輪轉，有合理的利潤，高地價政策是政府一手造成的」。如果這個論述成立的話，地產霸權就應該不存在，不然地產商就是高地價政策的合謀者和既得利益者，地產霸權因此就是一個客觀現實。

地產霸權最常見的有兩種策略，其一是發展商囤積大量閒置土地，然後向政府申請更改土地用途，當中涉及的補地價環節，政府會以當時的地價作估算，並且預留一定的盈利空間給發展商，過程中會涉及政府與發展商的討價還價，發展商因而可以選擇在樓市周期低迷的時候，向政府爭取一個較少的補地價方案，然後經過若干年的發展，待樓市進入復甦期，便以高價出售，利潤豐厚。

其二，在獲得批地或補地價之後，發展商亦有很多招數拖延發展進度，例如不斷更改建築圖則，跟各政府部門走程序，用以延遲申請入伙紙等，甚至超出發展期限而被罰款也在所不惜，目的就是要「唧牙膏」式地出售物業。

對於大部分商品來說，如果供應充足，商家大都會採取貨如輪轉、薄利多銷的市場策略。但在市場供應短缺的時候，商家就會有動機囤積居奇，待價而沽。

就香港而言，由來受到地小人多的困擾，地產物業價格從中、長期來說，可說是只有升，沒有跌。這樣，發展商就可以利用融資能力和時間差距，來操控樓價以編配地產市場，賺取超高額的利潤。

能令以上的策略得以奏效，先決條件是土地供應短缺和資本實力雄厚或融資能力強大，所以，地產商絕對是高地價政策的受益者。再說，如果政府真的以便宜價賣地予發展商，他們又真的會大發慈悲讓物業賣個便宜價嗎？所以，不難看到為何地產發展商總是極力阻止任何形式的空置稅，包括土地空置稅和一手樓空置稅。

此外，我們不難發現，樓價高企之外，地產集團還涉足社會各個生活領域壟斷市場，無序的資本擴張形成霸權，不但打亂了一代年輕人的人生計劃，也扼殺了中小微企的發展空間。絕望和壓抑的社會，不用誰來挑動，矛盾也會一觸即發。

工聯會在新時期敢當吹哨人，呼喚和凝聚社會正能量，勇於正視矛盾，讓香港有更多的發展動力，重建有希望的社會。