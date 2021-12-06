傳記電影《梅艷芳》大收旺場，令人緬懷一代天后的同時，更勾起港人80、90年代的輝煌回憶，而片中出現的另一位天王巨星張國榮，同樣令港人無法忘懷。最近筆者重溫了很多哥哥生前的訪問，深深感受到哥哥的真性情作風。時值97年冬，香港剛剛回歸，哥哥聯同張曼玉、梁家輝亮相「大姐明」主持的亞視訪談節目，當中有哥哥聊到對中國人身份及荷里活的一些看法，最愛「意淫」一代巨星必定支持佔中、聲援黑暴的黃絲，看後可能只會啞口無言。

眾所周知，哥哥曾在英國留學，說得一口流利英語，他亦鮮少就政治表態，因此他也是繼梅艷芳之後，黃絲最愛意淫的對象。惟在訪問中，有一節談及華人影星到荷里活發展的看法，哥哥便一臉不屑直言不會委屈自己往荷里活闖，他說：「寧為雞首，不為牛後！在香港我是阿哥，在亞洲也薄有名氣，你說荷里活沒有排華？我批個頭畀你！」「若部戲有3個男主角，一個係阿諾舒華辛力加，一個係湯漢斯，另一個係張國榮，你信他們真的會跟華人明星平起平坐嗎？」

哥哥更有對中國影壇的一些寄望，他說：「中國市場若有一日開放了，便是全球最大市場，到時連美國都求中國一起拍戲！」時至今日，中國真的已取代美國成為全球最大市場，連美國超級英雄電影都要以華人為主角，哥哥當日的預言已經實現。這個訪問至今仍可在YouTube看到，那些言必稱張國榮、梅艷芳必定支持佔中黑暴、必定反中仇共的黃絲，不知會如何看待哥哥這一番言論。

當然，逝者已矣，一切沒有如果。正如哥哥無法看到中國電影市場茁壯成長、「連美國都求中國一起拍戲」的一天，留下只有後人對他的思念和遺憾。