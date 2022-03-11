「有國泰，冇民安！」本港第5波疫情爆到失控，皆因政府監管無能，早前國泰航空兩名空少及一名空姐抵港後，於家居隔離期間違規，引爆望月樓及維園跳舞群組，令本港社會為此付出沉重代價，依家疫情持續嚴峻，更死得人多，管理不善嘅國泰成為輿論炮轟對象！講真，正常時期國泰航空都經常甩漏，待客不尊，屢被投訴。

呢，搭錯國泰機，隨時冇得飛，而喺新冠疫情下，都真係冇得飛好耐啦！因管理不善而喺全球最佳航空公司排行榜早已跌出三甲嘅國泰，愈做愈燶，日前公布的去年度業績仍錄得虧損，期內蝕55.27億元，兩年累虧271.75億元，不派末期股息。

事實上，國泰航空喺新冠疫情下只能繼續燒錢，而前景卻如玻璃罩內嘅烏蠅，好似睇到前景，可惜完全冇希望！各位，國泰去年客運收益減至43.36億元，按年大跌61.6%；平均每日載客1,965人次，按年大幅減少84.5%。至於其附屬公司香港快運，去年虧損19.78億元，較2020年虧損17.23億元有所增加。經營業務係咁失血不止，係強人都死，何況虧咗咁多年嘅國泰？

國泰航空主席把經營困難歸咎於港府近期實施更嚴格嘅防疫和隔離措施，預計國泰由今年2月起，每月要燒錢10億至15億元，直至整體環境改善為止。經營環境完全被動，加上管理不善，早前又有外媒報道指其向閉環航班機師發放最高2.9萬元嘅獎金，被嘲播毒有獎，係攞景定係贈興？

國泰經營不善有目共睹，近期俄烏戰爭油價又飆升，令全球航空業嘅燃油價飆至14年新高，歐美航空燃油價格亦有類似漲幅，意味國泰營運添壓。咁多不利因素影響，國泰業績睇怕只能愈嚟愈縮！