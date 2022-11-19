改革開放，中國崛起，人民過上好日子。然而40多年來，美國西方先後高唱「中國崩潰論」和「中國威脅論」，中國的改革開放非常不易，阻力重重，問題如山，險象環生，沒有前人經驗，完全是新課題，必須摸着石頭過河。

改革開放的過程中，冒升出大量更為驚險、破壞力極大的新難題，激化矛盾，乾柴遍地，潛在動亂，一觸即發，所有這些都令美國和西方幸災樂禍的高唱「中國崩潰論」。這段時期，他們已經相當廣泛和深入的影響中國的經濟、文化、社會、政治領域，中國一旦崩潰，四分五裂，他們就可以輕而易舉的在中國實現利益「大收割」、「大豐收」。

猶記得，「末代港督」彭定康在香港推行「三違反」政改，強推「普選」，其目的就是要為美國西方「中國崩潰論」作好準備，一旦「夢想成真」，英倫就能操縱香港民意，撕毀《中英聯合聲明》，97年拒還香港予中國。屆時，英倫會打兩張牌，一張牌是中國崩潰，已無「中央政府」，向誰「交還香港」？一張牌是香港民意牌，「強烈要求英國97年後繼續管治香港」。然而，美英西方全部看錯了形勢，中國沒有崩潰，反而神一般的崛起和強大。

於是，他們又高唱「中國威脅論」，一方面反映了他們的惶恐不安，又恨又怕；一方面他們要為調整對華政策，打壓、圍堵、遏制中國發展製造「理由」，大做輿論，抹黑中國，妖魔化中國。百多年前，中國是西方列強眼中的「東亞病夫」，是被任意宰割的肥羊，他們對中國盡情欺負、巧取豪奪、侵略、瓜分、踐踏、吸血、肢解、奴役……現在他們怕中國了，感到中國威脅了，這是何等天翻地覆的變化！

「紅旗捲起農奴戟，黑手高懸霸主鞭」，「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」，這是何等大長中國人民志氣、大滅列強美帝威風的事情！中國強大了，令昔日強盜和專吃霸王餐的人害怕了，這是天大的好事！