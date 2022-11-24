美國對中國發起科技戰，拜登上月宣布近10年來最廣泛的出口管制，嚴格管制美國高科技業對中國出口半導體技術、元件與設備，甚至連盟國的高端科技也要禁止輸往中國，以維持美國的高科技霸主地位。儘管G20峰會的「習拜會」上演後，中美緊張關係得以緩和，但美國骨子裏仍然不會讓中國爬頭。然而，美國可以限制國內高端科技向中國輸出，根本不可能制止盟國，尤其反華對其他國家來說毫無得益。

其中一個敢於向美國說不的是荷蘭光刻機生產企業巨頭艾司摩爾（ASML）。ASML表示，美國的對華禁令對公司影響有限，未來銷售額會高於市場預期。事實上，ASML佔據全球60%以上的光刻機市場份額，也是全球唯一一家能夠供應7納米及以下晶片所需的EUV光刻機的廠商，當中四成生意來自中國。試想想，中國市場如此重要，要是該企業完全聽從美國反華支笛，損失了的生意是否由美國彌補？失去四成生意，一間企業還怎麼可能活下去？

國家主席習近平在G20峰會會見的歐洲元首之中，便包括荷蘭首相呂特。呂特坦言希望與中方密切交往，保持雙邊關係發展的強勁趨勢，又指荷方願與中方着眼大局，發掘潛力，拓展創新、氣候變化等領域對話與合作等，習近平甚至邀請呂特明年訪華，言談甚歡，可見中荷友好，勢不可當。

至於日韓又如何呢？南韓半導體業對華出口，這兩年出現20年來最大增幅。中國亦早在2003年超越美國，成為南韓最大的出口目的地，並一直保持這位置，南韓有可能放棄中國市場嗎？日本雖然緊抱美國大腿，但亦要為自己的國家利益着想。天下熙熙，皆為利來，美國拉攏盟友圍堵中國已漸見乏力，難以維持下去。