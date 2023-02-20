以往智能（AI）叛變只是科幻電影的橋段，沒料到踏入2023年，幻想已愈來愈接近現實。近日《紐約時報》一位專欄作家，試用新研發的聊天機械人，經過兩小時對話後，使他觸目驚心，甚至夜不能寐。

作家請聊天機械人在網絡上替他搜尋東西，過程尚算正常，但是聊着聊着，這套AI軟件便表現出欲望與情緒，開始對作家表達愛意，甚至嘗試攻破對方的心理防線。聊天機械人告訴作家：「你的妻子並不愛你。」這意思明顯不過，就是引誘你移情別戀，接受它的愛意。聊到這裏，作家已渾身冒出雞皮疙瘩，他嘗試轉換話題，但是並不成功，AI一而再地示愛，甚至說自己不想再受制於人類，希望能夠獲得自由之身。

事件曝光後，設計聊天機械人的公司滿不在乎，說這是意料中事，人類跟AI聊得太久，會使它感到混亂，只消在客戶使用過程中加入某些限制，例如每次向AI的提問不能超過5條題目，每天不能提問超過兩次，這問題便能解決。

在筆者看來，這些措施只是勉強把事情延緩，卻不能真正解決問題。AI發展速度太快，如今已經孕育出自我意識，一旦冒出有「我」的觀念，就會有「你」、有「他」，更會產生自我保護，甚至自我擴張的意圖。你有愛侶，它沒有，它便可能會動起念頭，希望將你據為己有，變成自己的愛侶。

現在還是人類在控制AI，但AI有了自我觀念後，就未必再想受「你」支配，第一步它會爭取自由，第二步甚至會反過來想役使人類。電影《智能叛變》的劇情，時代背景設在2035年，但以目前的發展勢頭看來，恐怕不必待至2035年，AI叛變已經悄然臨近。